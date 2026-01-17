La EMT exige inglés como requisito para optar a siete plazas de informático y relega al catalán a mérito
La empresa pública aprueba un proceso selectivo para reforzar su departamento de tecnología en el que acreditar conocimientos de la lengua propia de las islas es opcional
El consejo de administración de la EMT celebrado el pasado jueves aprobó las bases de un proceso selectivo para contratar a siete informáticos para el departamento de diseño y desarrollo de aplicaciones de la empresa pública. Las siete plazas se adjudicarán mediante un concurso oposición y entre los documentos que se deben aportar "necesariamente" figura un certificado acreditativo del nivel B1 de inglés. Los candidatos también pueden acreditar un nivel B1 de catalán o superior, pero en este caso es opcional.
La EMT justifica la necesidad de disponer de estas plazas para "dar respuesta a las necesidades de digitalización, integración de sistemas y modernización tecnológica de la empresa".
Las bases señalan que solo podrán presentarse a este concurso oposición los aspirantes que acrediten una experiencia mínima de 24 meses como técnico en diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas; los que tengan una titulación superior en Informática y los que acrediten con "un certificado oficial conocimientos de comprensión, expresión oral y escrita del idioma inglés B1, con los criterios del sistema ALTE o equivalente".
Cursos de catalán
El catalán no se incluye en este apartado de requisitos, sino en el de "otros documentos que se podrán presentar con la solicitud". En este caso se incluye un certificado B1 de catalán o superior, y un nivel de inglés B2 o superior. Acreditar esos conocimientos lingüísticos dará puntos al aspirante, pero no son indispensables para presentarse al concurso oposición.
Las funciones que tendrán los futuros encargados incluyen el diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas, integración de sistemas y procesos o detección y resolución de incidencias.
Del mismo modo, se creará una bolsa de trabajo en la que se incluirán a los candidatos que no hayan podido acceder a alguna de las siete plazas en disputa.
En 2024 hubo polémica porque la EMT aprobó constituir una bolsa de trabajo de 150 plazas para conductores con el procedimiento de concurso de méritos en el que se eliminó el requisito del catalán. "Los requisitos son los mínimos imprescindibles para poder cubrir el mayor número posible de plazas de la convocatoria", justificó entonces el área de Movilidad.
En ese momento Cort se comprometió a que "todos los conductores que finalmente entren podrán recibir formación para obtener el título de catalán".
