Un informe de expertos afirma que la tala de los bellasombras de la plaza Llorenç Villalonga fue ilegal

Un informe de un centenar de páginas redactado por expertos en arboricultura asegura que la tala de diecisiete árboles bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga el pasado 18 de diciembre fue ilegal. Se trata de un documento "muy contundente" que desmiente los argumentos de la seguridad esgrimidos por el Ayuntamiento de Palma para justificar la polémica intervención y que podría dar pie a acciones legales contra el Consistorio.

Vecinos y ecologistas agrupados en la Plataforma contra la tala de los bellasombras de Llorenç Villalonga se citaron ayer en una asamblea celebrada en el Teatre Sans de Palma para debatir acciones encaminadas a exigir responsabilidades al Ayuntamiento y establecer las condiciones para que en el futuro un Consistorio no vuelva a ejecutar una intervención tan drástica.

Asamblea celebrada ayer en el Teatre Sans. / Guillem Bosch

Los autores del informe, que por ahora permanecen en el anonimato, tienen la intención de mantener una reunión con responsables del área de Infraestructuras para presentarles el documento y confrontarlo con los argumentos que ha defendido siempre Cort para avalar la tala: los ejemplares estaban enfermos y presentaban riesgo de caída de ramas.

Estos expertos, respaldados por la plataforma, se decidieron a redactar el informe después de escuchar las explicaciones públicas que el pasado 23 de diciembre ofrecieron el jefe del Departamento del Área de Infraestructuras y Accesibilidad, Urbano Sánchez; y la jefa del Servicio de Parques y Jardines, Elisabet Sintes. Insatisfechos con las justificaciones esgrimidas por estos dos funcionarios y los informes que mostraron en diapositivas, iniciaron la redacción de un 'contrainforme'.

"Se basa en la observación directa de los árboles el día de la tala, en las explicaciones que dio el Ayuntamiento en aquella rueda de prensa y en la información a la que tuvimos acceso cuando acudimos al juzgado a solicitar medidas cautelares contra la tala", explicó en el Teatre Sans Edita Navarro, presidenta de la asociación de vecinos de la Calatrava.

"Es un gran trabajo hecho de manera voluntaria por técnicos y arboricultores de dentro y fuera de Mallorca durante las fiestas de Navidad", añadió Navarro, al tiempo que lamentó que el Ayuntamiento "siga negándose a facilitarnos la documentación que le hemos pedido".

Entre otras cosas, señaló Navarro, el informe "dice que los árboles podían vivir entre 10 y 50 años más con los cuidados adecuados y que pese a su edad estaban sanos". Del mismo modo, "señalan que con la tala se ha perdido un valor ecosistémico insustituible".

También intervino Margalida Ramis, portavoz del GOB, que se centró en las consecuencias jurídicas que pueden seguir a la eliminación de los árboles. "Es un informe muy solvente con el que podemos ir a la Fiscalía y plantear acciones penales contra el Ayuntamiento. Por un lado, hay una crisis climática y taló unos árboles que estaban sanos. Por otro lado, vulneró su propio reglamento de Participación Ciudadana al no actuar con transparencia con los vecinos y entidades", indicó Ramis.

Diálogo con el Ayuntamiento

La plataforma esperará a que los responsables del informe abran un diálogo con el Ayuntamiento "a dos bandas y al mismo nivel para sentar un precedente y que algo así no se repita". En paralelo, se plantean movilizaciones vecinales y la posibilidad de actuar penalmente contra el Consistorio.

La Plataforma contra la tala de los bellasombra está formada por la asociación de vecinos de la Calatrava, de Canamunt, de la plaza Banc de l'Oli, la Llotja, Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Palma XXI, Amics de la Terra, GOB, ARCA y la Associació Balear de l'Arbre.