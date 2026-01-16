Emaya elimina cerca de 10.000 grafitis en 2025, lo que supone un 78,6% de incremento desde 2022

La empresa municipal Emaya ha eliminado un total de 9.282 grafitis en mobiliario urbano, vía pública y edificios en 2025, lo que supone un 78,6 por ciento de incremento desde el año 2022.

Así lo ha informado el regidor de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, en una rueda de prensa en la que ha presentado el balance de eliminación de grafitis de 2025.

"El incremento de más del 78,6 por ciento de grafitis eliminados, llegando a casi 10.000 retirados en todo 2025, superando las cifras de años anteriores, hace ser optimistas y apoya la estrategia de Emaya y el Ayuntamiento de Palma para la eliminación de este atentado contra el patrimonio de la ciudad", ha destacado el regidor.

"El Ayuntamiento se comprometió a trabajar sin descanso para eliminar el mayor número de grafitis y los resultados que se desprenden de las operativas que desde Emaya se están llevando a cabo así lo revalidan", ha continuado Bauzá, quien ha incidido en que "el 78,6 por ciento de incremento de grafitis eliminados no responde a un capricho de este equipo de gobierno municipal, sino al esfuerzo que éste está llevando a cabo con la ayuda de los trabajadores de Emaya, que son los que hacen posible estas cifras".

En esta línea, el regidor de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma ha reafirmado el compromiso de "poner a disposición de la ciudadanía todos los recursos humanos y materiales a su alcance para hacer de ésta una ciudad más limpia" y de "seguir trabajando sin descanso para que no haya grafitis en las fachadas y tener una ciudad mucho mejor de la encontrada en 2023", fecha del cambio de gobierno.

Un total de 5.198 grafitis fueron retirados en 2022; 5.294, en 2023, y 5.820, en 2024. En el conjunto de los 12 meses de 2025, se han superado los 9.200 grafitis eliminados.

El objetivo, según ha apuntado Bauzá, es "seguir incrementando el número de grafitis eliminados en la ciudad", para que "éstas cifras récord se vayan superando año tras año" porque "los cerca de 10.000 grafitis eliminados durante 2025 no son suficientes y en 2026 hay que volver a superar las cifras de los años anteriores".

Para ello, el regidor de Medio Ambiente también ha pedido "la colaboración de la ciudadanía" y ha recordado que "la Ordenanza Cívica también ayuda a paliar el crecimiento de grafitis en Palma" debido a que, según ha recordado, "la Ordenanza Cívica lo que hace es que esta, por decirlo de alguna manera, cierta amistad que podía haber con los vándalos que atentan contra el patrimonio de la ciudad vaya desapareciendo, porque las sanciones, como saben, pasan de leves a muy graves, con hasta 3.000 euros de sanción".

"Se trata, por tanto", ha apuntado, "de medidas que en conjunto ayudan" a reducir el número de grafitis. Pues, "no solo tiene que haber el apoyo y la labor de los técnicos municipales de Emaya, sino que debe de haber el apoyo de la ciudadanía". "Las entidades vecinales hacen una labor magnífica", ha reseñado al respecto, agradeciéndoles que les "notifiquen pintadas vandálicas que, en menos de 24 horas se intentan eliminar", al igual que "ayudan a paliar las cifras de pintadas vandálicas otros organismos de los que dispone el Ayuntamiento, como la Ordenanza Cívica y la Policía Local".

El Ayuntamiento no se plantea sin embargo habilitar un espacio para que los grafiteros puedan plasmar sus creaciones, puesto que "Palma ya ha tenido este tipo de espacios con anterioridad y el éxito ha sido nulo", ha advertido Bauzá, quien ha insistido en que "lo que hay que hacer para empezar es seguir limpiando la ciudad de grafitis e incrementando las cifras de pintadas vandálicas retiradas, porque son positivas, aunque no haya que conformarse, porque la ciudadanía reclama que se limpie, y esto es lo que Cort está haciendo".

De hecho, ha defendido Bauzá, "el mapa de actuaciones abarca toda Palma". "Este mantra que dicen de que solo se actúa en el centro es completamente mentira, se actúa en todos y cada uno de los barrios", ha explicado, añadiendo que "proyectos como el 'Palma a Punt' lo que hacen es permitir tener también más alcance en todos los barrios".

Por tanto, "se incrementa toda la operativa en toda la ciudad", ha hecho hincapié, pese a que "ha habido zonas de barrios emblemáticos de la ciudad en las que se ha necesitado intervenir y focalizar mucho las actuaciones porque tienen fachadas protegidas o catalogadas".

UN TÉCNICO DE EMAYA EXPLICA EL TRABAJO DE LIMPIEZA DE LOS GRAFITIS

Por otra parte, Toni Jaume, segundo conductor de segunda del grupo de grafitis de Emaya ha explicado en qué consiste el trabajo de eliminar grafitis, cuáles son las paredes más complicadas, etcétera.

Jaume ha explicado que para eliminar los grafitis en las paredes de 'marés' "se hace una mezcla de pintura y de cemento mallorquín y, una vez ésta se aplica a la pared, después, mientras todavía esta fresco, se le tira cemento mallorquín para que se adhiera a la pared y ésta tenga un aspecto más rústico e imite el 'marés'". Mientras, en otras zonas "simplemente se utiliza pintura y cemento Portland, imitando el color gris de una fachada".

"Las paredes más complicadas suelen ser sobre todo las de 'marés'", ha señalado. No obstante, "la piedra de Santanyí también es bastante complicada, según que mármoles que no están bien pulidos, también, hay muchos tipos de trabajo", ha añadido, a la vez que ha comentado que "cuanto más tiempo lleva un grafiti en una pared, más cuesta retirarlo, lo suyo es hacerlo inmediatamente".

Asimismo, ha continuado exponiendo que es difícil precisar cuánto tiempo se tarda en retirar un grafiti porque "depende del producto que se ha utilizado para hacerlo y de la superficie donde está hecho". No obstante, ha reconocido que mientras los grafiteros los elaboran "muy rápido" a los técnicos les "cuesta más retirarlos".

Emaya también ofrece el servicio de eliminación de pintadas vandálicas con una tarifa bonificada de dos euros por metro cuadrado para facilitar la eliminación de pintadas en edificios privados. El servicio se puede solicitar en la web de la empresa municipal y, según ha concluido Jaume, representa "bastante trabajo".