Cort presenta la 45a Diada Ciclista que incluirá actividades familiares

El vestíbulo del Ayuntamiento de Palma acogió ayer la presentación de la 45 Diada Ciclista de Sant Sebastià, que se celebra desde el año 1977 en el marco de las fiestas del patrón de la ciudad.

Durante el acto, el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, destacóque la Diada Ciclista «representa a la perfección los valores que queremos impulsar como ciudad, como la promoción de hábitos de vida saludables, la actividad física al aire libre y el fomento de una movilidad más sostenible», subrayando las fiestas de Sant Sebastià.

La 45 Diada Ciclista tendrá lugar el 20 de enero, con salida a las 12.00 horas desde la plaza de Cort y llegada al Palacio Municipal de Deportes de Son Moix, después de un recorrido urbano de 6 kilómetros por las principales calles de la ciudad.

Martínez Llabrés indicó también que, por segundo año consecutivo, la Diada contará con un embajador: Joan Llaneras, bicampeón olímpico y siete veces campeón del mundo. El alcalde destacó que su trayectoria «representa los valores del esfuerzo, la perseverancia y el compromiso con el deporte, lo que le convierte en un modelo de referencia para las nuevas generaciones».

A la llegada a Son Moix, los participantes podrán disfrutar de una jornada festiva con animación musical, batucada, actividades deportivas infantiles, el circuito de habilidades en bicicleta de Bimont Joven, actividades de Ludisport, así como un punto de avituallamiento de agua potable, en línea con el compromiso del IME con la sostenibilidad y la reducción de plásticos. Asimismo, se celebrará el tradicional sorteo de regalos y la entrega de premios.