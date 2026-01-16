Palma da hoy el pistoletazo de salida a los conciertos de Sant Sebastià, patrón de la ciudad, con una primera gran cita musical en la plaza de España. Desde primera hora de la tarde, el centro de la capital balear se llena de ambiente festivo, con centenares personas saliendo a la calle para celebrar una de las noches más esperadas para los palmesanos.

El programa musical de la jornada inaugural comienza con las actuaciones de TEBALS, Guille Wheel & The Waves y DMasso, que calentarán motores y animarán al público antes del gran concierto de la noche. El plato fuerte llega a partir de la medianoche (sobre las doce de la noche) cuando Crystal Fighters suba al escenario para ofrecer su esperado directo, uno de los más atractivos del cartel de este año.

Como es tradición, la música será la gran protagonista, pero no la única. El buen ambiente y las calles llenas marcan una noche en la que Palma vuelve a demostrar su carácter festivo. Los conciertos de Sant Sebastià arrancan así con fuerza, dando inicio a varios días de celebración en distintos puntos de la ciudad.

Arrancan los conciertos de Sant Sebastià / DM

Buen tiempo

El arranque de los conciertos está además acompañado por buen tiempo, lo que invita a llenar la plaza de España y el resto de calles del centro.

Esta circunstancia cobra especial relevancia, ya que el de hoy podría tratarse del único gran concierto de Sant Sebastià, dado que la previsión meteorológica para la revetla del lunes apunta a lluvias intensas. Ante este escenario, el Ayuntamiento de Palma no descarta plantearse la cancelación de los conciertos previstos para esa noche si las condiciones meteorológicas no garantizan la seguridad del público y de los artistas.