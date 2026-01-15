Vecinos del Paseo Marítimo de Palma achacan la falta de actividad a una oferta inadecuada

La Asociación de Vecinos del Passeig Marítim ha asegurado este jueves que el problema de falta de activación de la demanda en el paseo palmesano, una vez finalizada su reforma, no radica en la falta de aparcamiento sino en una oferta inadecuada, basada en "bares de copas, discotecas, kebabs y minimarkets".

Después de la reclamación de un aparcamiento subterráneo por parte de empresarios de la zona, la entidad ha puntualizado en un comunicado que ellos no reclaman "soluciones improvisadas en materia de aparcamiento ni infraestructuras subterráneas ejecutadas sin una planificación rigurosa".

Ante la necesidad de estudios técnicos, consenso institucional, plazos razonables y una inversión de gran envergadura para ese tipo de actuaciones, la asociación vecinal subraya que lo apoyará si esa planificación se concreta: "Cuando exista un proyecto serio, viable y bien planificado, estaremos de acuerdo en que se realicen las obras oportunas para mejorar la accesibilidad y la movilidad en el entorno".

Piden no centrar el debate en la falta de aparcamiento

Puntualizan que el debate no debe centrarse exclusivamente en el número de plazas de aparcamiento, cuando "la causa real de la falta de activación de la demanda y de las tensiones actuales reside en la tipología de producto que hoy se ofrece en el Passeig Marítim".

La asociación reconoce los esfuerzos del Ayuntamiento de Palma con la implantación de líneas de autobús específicas y de la Autoridad Portuaria de Baleares con la puesta en marcha de un 'Bus Nàutic' (una línea marítima dentro del puerto) como nueva alternativa de transporte.

Alaban la remodelación ejecutada "que ha supuesto una mejora evidente del espacio público y una recuperación urbana largamente esperada", después de que los vecinos hayan "soportado durante décadas una situación de decadencia, degradación y abandono", sin inversiones "ni un proyecto claro de futuro".

A pesar del "avance innegable", reivindican "dar un paso más", con la revisión del modelo de producto y de oferta que se está impulsando en el Paseo Marítimo.

Abogan por "repensar los usos, la mezcla de actividades, los horarios, los servicios y el tipo de oferta comercial, cultural y social".

Montecarlo, Cannes o Niza

Consideran que "si el producto es adecuado, la demanda llegará de forma natural". "Si no lo es, como sucede en la actualidad, ningún debate sobre aparcamiento, tráfico u otras cuestiones accesorias resolverá el problema de fondo", añaden.

Ponen como ejemplos destinos comparables con Palma como Montecarlo, Cannes o Niza, cuyo paseo marítimo "no es solo un espacio urbano renovado, sino un producto claramente definido y coherente, donde predomina una oferta concentrada de comercio de calidad, moda internacional, joyería, relojería, hoteles emblemáticos y restauración de alto nivel".

Reflexión profunda

La asociación vecinal señala el contraste de esos modelos "con la proliferación de bares de copas, discotecas, kebabs y minimarkets que hoy dominan buena parte" del Paseo Marítimo en Palma.

La Asociación de Vecinos pide a las administraciones implicadas "una reflexión profunda sobre el modelo de producto que se está ofreciendo, revisando licencias, usos y criterios de implantación de actividades" e insisten en que "el éxito del Passeig Marítim no dependerá únicamente de más plazas de aparcamiento, sino de acertar con el modelo urbano y comercial que se quiere construir y ofrecer a la ciudad".