La Policía Nacional contabiliza 150 personas viviendo en la antigua cárcel de Palma mientras crece la indignación vecinal

La Policía Nacional estima que en la antigua cárcel residen en torno a 150 personas, según un recuento realizado hace pocos días en la instalación. Se trata de una cifra inferior a la registrada hace un año, cuando el Ayuntamiento de Palma contabilizó algo más de doscientas, pero da cuenta de la dimensión de un problema para el que el Consistorio no ha encontrado aún una solución.

La Delegación del Gobierno en Balears aclaró ayer que esta cifra de habitantes "es más una aproximación que un censo", y puso de manifiesto la dificultad de realizar un conteo exacto de la población que habita este espacio ya que constantemente hay nuevas entradas y salidas. La Policía Nacional accede a la antigua cárcel con regularidad ante las crecientes quejas vecinales por los conflictos que una parte de los residentes provocan dentro y fuera de la instalación.

"Se producen robos prácticamente todos los días", señaló el presidente de la asociación de vecinos de Cas Capiscol, Biel González del Valle. Esta entidad prepara una manifestación el día 30 para reclamar al Ayuntamiento una solución urgente porque una parte de quienes habitan el recinto en condiciones insalubres son personas conflictivas. La protesta saldrá de la puerta del CEIP Cas Capiscol, discurrirá por varias calles del barrio y terminará en el patio del mismo centro educativo.

"Es que es todos los días. Hace poco una persona estaba descargando mesas y sillas y le robaron la cartera. A mí me abrieron el coche en el aparcamiento del Carrefour. El problema se va extendiendo a Son Oliva o la zona del Conservatori. Merodean por las calles y barrios cercanos a la cárcel y buscan dinero desesperadamente para comprar allí la paperina. Así que roban lo que pueden a personas y coches", manifestó González del Valle.

Este representante vecinal insistió en que en los últimos tiempos "las mafias dedicadas al menudeo y a alquilar habitaciones" se están adueñado de este espacio, algo que advirtió al alcalde y a los regidores en el pleno de diciembre.

Inacción en Cort

Al Ayuntamiento le urge el desalojo de la antigua cárcel. Las decenas de personas que la habitan lo hacen en condiciones insalubres y con riesgo para su seguridad por las malas condiciones del inmueble, son una fuente de conflictos con los vecinos y además hay en marcha un proyecto con el Consell para ampliar la rotonda de acceso a la Vía de Cintura en esta parte de Palma que afecta a una parte de la construcción. Sin embargo, no ha realizado ningún movimiento reseñable desde el pasado marzo, cuando agentes de la Policía Local se personaron en el recinto para entregar a los residentes notificaciones de desalojo.

"Es una problemática que se arrastra desde hace mucho tiempo. Allí hay dos tipos de colectivos. Por una lado, personas que tienen una problemática habitacional y no dan problemas a los vecinos. Por otro lado, hay otras que sí dan problemas a los vecinos y entre ellos. Los servicios sociales están identificando la situación de estas personas para intentar dar una solución habitacional a quien realmente la necesite", señaló ayer la portavoz de Cort, Mercedes Celeste.