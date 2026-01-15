Cortes de tráfico desde este viernes en Palma por los conciertos de Sant Sebastià

La Policía Local de Palma ha decretado, entre este viernes y el 20 de enero, diversos cortes de tráfico y restricciones a la circulación con motivo de la celebración de los conciertos y la Revetla de Sant Sebastià en diferentes plazas de la ciudad, así como por la organización de varios eventos deportivos.

Esta programación implicará también desvíos y modificaciones en diversas líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), ha informado el Ayuntamiento de Palma.

Este viernes, con motivo del concierto de 'sus' en la plaza de España, quedará anulada la parada de autobús situada en el lateral del centro de la plaza. Esta anulación se mantendrá vigente desde las 20.00 horas hasta las 2.00 horas del sábado.

La EMT anulará las paradas de plaza de España 598 y 455 y habilitará paradas alternativas en la 1139 para las líneas L25 y L35, en la 390 para la línea A1 y las líneas de Nit Bus, y en la 456 para la L23.

Restricciones del sábado 17 de enero

El sábado 17 de enero, para garantizar la seguridad durante los tardeos previstos en la plaza Joan Carles I, se aplicarán restricciones de tráfico y de acceso entre las 18.00 horas y la medianoche.

Se restringirá el acceso a la plaza para los vehículos procedentes del Born, con corte a la altura de la plaza de la Reina; desde la avenida Jaime III, desviando la circulación a partir de la intersección con Passeig Mallorca; y desde La Rambla, donde el acceso quedará cerrado en el cruce con la calle de la Riera.

En paralelo, la EMT desviará las líneas L3, L4, L7, L20, L25 y L35 desde las 16.30 horas hasta la medianoche aproximadamente, quedando sin servicio las paradas 7, 453, 986, 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 y 108 durante el tiempo que duren los desvíos.

Afectaciones del domingo por la carrera y les Beneïdes

El domingo, entre las 10.00 y las 13.30 horas, se celebrará la carrera 'VI SNIP Marina Portixol de Palma', lo que provocará una afectación puntual al tráfico en la calle Joan Maragall. El tramo afectado será el comprendido entre la rotonda de la calle Felicià Fuster y la intersección con la calle Llucmajor, por lo que se anulará la circulación de salida de la ciudad hacia Llucmajor, y quedará habilitada exclusivamente la circulación de entrada a Palma.

Las líneas L18, L27 y L35 deberán desviar parcialmente su recorrido por la autopista hasta la salida del Molinar, quedando fuera de servicio las paradas 84, 462, 463, 464 y 465 durante el mismo horario.

Ese mismo día, con motivo de la celebración de les Beneïdes de s'Aranjassa, la línea 31 no entrará en el barrio entre las 10.00 y las 11.30 horas.

Dispositivo especial para la Revetla

El lunes 19 de enero, con motivo de la Revetla de Sant Sebastià, se activará un dispositivo especial que implicará restricciones a la circulación en el centro de la ciudad a partir de las 17.00 horas y hasta la finalización de los actos y la posterior normalización del tráfico.

Los principales cortes afectarán a la avenida Jaume III, avenida Antoni Maura, calle Sant Jaume, Antoni Planes, Porta de Sant Antoni y en calle dels Caputxins hacia la plaza del Olivar.

En cuanto a la EMT, las líneas L3, L4, L7, L20, L25 y L35 verán alterados sus recorridos tanto de ida como de vuelta hasta la finalización del servicio, y la L35 finalizará su recorrido en Eusebi Estada, en la parada junto a la estación del tren de Sóller.

Cierres por la Diada Ciclista

Finalmente, el martes 20 de enero se ha programado un dispositivo especial de tráfico con motivo de la celebración de la 45ª Diada Ciclista de Sant Sebastià. A partir de las 7.00 horas quedarán completamente cerradas la plaza de Cort y la plaza de Santa Eulàlia, y las restricciones se aplicarán de forma progresiva según el paso del pelotón.

El itinerario de la prueba ciclista discurrirá por la plaza de Cort, Santa Eulàlia, plaza de Sant Francesc, Avenidas, autopista de Llevant, Antoni Maura, Born, Unió, La Rambla, Baró de Pinopar, avenida Alemania, Camí de Jesús y Salvador Dalí hasta Son Moix.