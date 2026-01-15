Cort sustituye a los artistas de uno de los tardeos de Sant Sebastià por un problema administrativo

El tardeo de este próximo sábado 17 de enero en la plaza Joan Carles I contará finalmente con la participación de Ángel Olivero, DJ y cofundador de Tardeo Palma; Aina Losange, DJ, estilista y directora de arte; Sideways (Sebastià Ribot), productor y DJ; y la agrupación Tardeo Palma DJ’s, todos ellos artistas locales.

"Por motivos ajenos al Consistorio y tras el proceso de adjudicación, los artistas previstos para esta plaza han sido finalmente adjudicados a DEEJAYSGRUP, SL, dado que la empresa inicialmente seleccionada no presentó correctamente la documentación requerida", ha argumentado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Inicialmente las actuaciones habían sido adjudicadas a Víctor Magán, Óscar Romero, Manu Sánchez yTere G.

Cabe recordar que los tardeos de este año se desarrollarán, además de en la plaza Joan Carles I, en la plaza Major, que por su parte acogerá propuestas musicales como Gintonics Band, La Canción del Verano y Madison.

Programa completo de conciertos

Los conciertos de Sant Sebastià arrancarán el viernes 16 de enero en la plaza de España, con el inicio oficial del programa musical y el concierto de Crystal Fighters como cabeza de cartel. En el marco del concierto de ‘Sus’ actuarán también Guille & The Waves, DmassO y Tebals.

La Revetla, que se celebrará el próximo 19 de enero, ofrecerá una amplia programación musical distribuida en diferentes plazas de la ciudad. La plaza de España estará dedicada al electro latino, con las actuaciones de José de Rico, Henry Méndez, Danny Romero y Alex Martini.

En la plaza Major actuarán Pitxorines, grupo formado por ocho jóvenes mallorquinas que renuevan el cancionero popular, y Toc de Crida, formación que combina folclore tradicional con propuestas innovadoras.

La plaza Joan Carles I acogerá a artistas nacionales como Buhos y Guaraná, además de Pèl de Gall, referente del pop-rock balear, y Negre, grupo originario de Santa Maria del Camí y ganador del concurso Pop Rock 2023.

De manera paralela, la plaza de Cort contará con las actuaciones de Burning, una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock en España; Tennessee, grupo español de doo-wop; y Heroes Tribut Band. Asimismo, los otros dos finalistas del concurso Pop Rock, Mon Joan Tiquat y U.R BAD, actuarán durante la Revetla en la plaza Joan Carles I y en la plaza de Cort, respectivamente.

El programa de Sant Sebastià 2026 incluye también la Diada Ciclista y los Premis Ciutat de Palma, que se celebrarán el 20 de enero; la Trobada de Gegants, el 24 de enero; y la Volada d’Estels, el 25 de enero, con un taller previo en Ses Voltes y el vuelo final en el Parc de la Mar.

Ese mismo día, los correfocs pondrán el broche final a las fiestas, con la participación de las ‘collas’ de dimonis de la ciudad.