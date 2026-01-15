Acuerdo entre las cofradías de Sant Sebastià y los restaurantes para frenar el incivismo durante las fiestas

CAEB Restauración Mallorca y la Obreria de Sant Sebastià han firmado este jueves un acuerdo de colaboración pionero con el objetivo de reforzar el civismo, la convivencia y el buen desarrollo de las fiestas de Sant Sebastià, en una jornada que concentra cada año a miles de personas en las calles y establecimientos de la ciudad.

La firma del acuerdo se ha formalizado en la sede de Restauración Mallorca CAEB, en el marco de una rueda de prensa conjunta en la que ambas entidades han puesto en valor la colaboración entre el sector hostelero y las cofradías festivas.

El acuerdo firmado con la Obreria de Sant Sebastià, que representa a las más de 90 cofradías registradas, "establece un marco de responsabilidad compartida, en el que el sector de la restauración se compromete a mantener prácticas responsables y coherentes durante la jornada, mientras que las cofradías asumen el compromiso de fomentar el civismo, evitar comportamientos incívicos y contribuir al buen ambiente en la vía pública".

Baldosas identificativas. / DM

La rueda de prensa ha servido también para presentar la baldosa cerámica artesanal que simboliza esta colaboración y que identifica a todos los restaurantes que participan en un día tan especial.

Las piezas han sido elaboradas una a una por la artesana alfarera Margalida Pastor, natural de Sant Jordi, en barro y con un esmalte policromado que remite al origen histórico de la fiesta, vinculado a la epidemia de peste que asoló Palma en el siglo XVI.

Estas baldosas podrán exhibirse en las paredes de los más de 90 restaurantes y bares que acogerán cofradías, identificando visualmente los establecimientos que forman parte activa de este entramado festivo y dando visibilidad a un movimiento ciudadano que este año prevé reunir a más de 14.000 personas en las calles de Palma.

Durante su intervención, Alfonso Robledo, presidente de la Federación de Asociaciones de Restauración de Baleares (FERIB), vicepresidente de Restauración Mallorca CAEB y presidente de la Asociación de Restaurantes de la Lonja, ha subrayado que el acuerdo nace tras un contacto directo y personal con el sector, especialmente en zonas clave como La Lonja.

Robledo ha destacado que el 19 de enero es, sin duda, "el día más importante del año para la restauración palmesana, con una gran cantidad de restaurantes llenos y una actividad extraordinaria desde primera hora de la mañana". Según ha explicado, "cerca de 100 cofradías se distribuyen ese día por restaurantes de toda la ciudad, lo que se traduce en unas 14.000 personas comiendo en establecimientos de Palma, a las que se suma un consumo continuado en bares y locales durante toda la jornada".

"El movimiento empieza incluso antes de la comida, con el vermut, y continúa durante toda la tarde y la noche. Es una jornada clave para el sector, tanto por el volumen de actividad como por el ambiente festivo que se genera", ha señalado.

En este contexto, Robledo ha puesto en valor la actitud del sector, remarcando que los restauradores ven el encuentro de cofradías como una oportunidad y no como un problema, y que existe un compromiso claro por ofrecer un servicio responsable y acorde a una fiesta profundamente arraigada en la ciudad.

Por su parte, desde la Obreria de Sant Sebastià, su presidenta, Elena Femenia, ha destacado que "para nosotros, afianzar esta relación que tenemos con los restauradores que nos acogen es uno de nuestros objetivos. Los restauradores este día hacen una contención de precios que nos ayuda a que las diferentes Cofradías podamos sufragar todo lo que la fiesta conlleva, ya no solo la comida, sino la música con las charangas, los grupos, etc. y, además, potenciar al máximo que sea una fiesta segura y respetuosa para que todo el mundo pueda disfrutarla y pasarlo bien, sean cuales sean sus expectativas y sus necesidades”.

"Hay que tener en cuenta que cerca de 100 Cofradías necesitan cerca de 100 bares o restaurantes que los acojan, ya que las hay de 10 personas pero las hay de 100 personas, que complica el encontrar un lugar en el que quepamos todos, por lo que poder establecer estos acuerdos con los restauradores y conseguir una continuidad, implica tranquilidad para ambas partes, cofradías y restauradores, lo que dinamiza la ciudad ya que hay movimiento por Palma durante todo el día”, ha afirmado Elena Femenia.

Baldosas identificativas

Respecto a la obra de arte presentada, elaborada por la artista mallorquina Margalida Pastor, alfarera de Sant Jordi, la presidenta de la Obreria de Sant Sebastià ha destacado que "es un elemento de cohesión, es un símbolo de sentimiento de pertenencia de estas fiestas, por lo que verla expuesta en los diferentes bares y restaurantes durante todo el año nos recuerda que San Sebastià es nuestro patrón y el hecho de que Restauración se implique nos permite identificar los lugares donde hay otras Cofradías y afianzar este sentimiento de pertenencia a nuestras fiestas”, ha finalizado.

Al término del acto, los representantes de CAEB Restauración y de la Obreria de Sant Sebastià han coincidido en señalar que este acuerdo refuerza la idea de que Sant Sebastià es una fiesta construida desde la colaboración entre sectores, entidades y ciudadanía, y han mostrado su voluntad de que este modelo pueda consolidarse y ampliarse en futuras ediciones.