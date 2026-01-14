Un vecino de Palma pide a Felipe VI ayuda para recuperar el Paseo Marítimo

Un vecino de Palma ha remitido una carta al rey Felipe VI en la que pide al monarca apoyo y orientación para explorar vías legales y administrativas que permitan recuperar el Paseo Marítimo, recientemente remodelado.

En la misiva, el ciudadano solicita que se contemple la posibilidad de impulsar un referéndum para que la ciudadanía decida sobre la financiación y ejecución para que este espacio vuelva a cumplir su función social y recreativa, así como que se eviten actuaciones unilaterales que alteren de manera irreversible el espacio público.

"Durante años, esta zona ha permitido a vecinos y visitantes disfrutar de paseos, actividades deportivas, encuentros con amigos, y ha albergado una oferta de restauración y ocio nocturno que contribuía a la riqueza y la vida de Palma. Sin embargo, las recientes actuaciones han eliminado muchas de estas posibilidades, generando un impacto negativo en la comunidad", expone el vecino en la carta al Rey.

En el texto, el palmesano expresa su inquietud por los recientes cambios realizados en el paseo marítimo de Palma, que han transformado "de manera drástica un espacio que históricamente ha sido fundamental para la vida social, deportiva y cultural".

El vecino se ha mostrado "convencido" de que, con el compromiso de todas las instituciones y el apoyo de la ciudadanía, es posible encontrar soluciones que respeten tanto el patrimonio urbano como las necesidades de los vecinos, garantizando la transparencia y la responsabilidad de quienes intervienen en proyectos de esta magnitud.