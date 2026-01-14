Estos son los establecimientos que participarán en las "llonguetades" de Sant Sebastià de Orgull Llonguet

El colectivo Orgull Llonguet vuelve a convocar a los palmesanos para que salgan a las calles y plazas a celebrar un Sant Sebastià con un abanico de actividades populares alternativas al programa oficial.

El domingo 18 de enero, la víspera de la 'revetla' del patrón de Palma, celebrarán su 'Llonguetada', una iniciativa gastronómica y cultural a la que se han inscrito una decena de negocios y entidades de la ciudad.

Esta es la lista con los horarios, lugares y actividades que se realizarán este año:

LLONGUETADA TRABUCADA

C/ Caçador

Horario: de 19:00 a 23:00

Actuación de una batucada

ATENEU POPULAR LA FONERA

C/ Manacor, 36

Horario: a partir de las 17:00

Actuación de En Dani, que presenta su último disco

BAR MÓNACO

C/ Patronat Obrer, 15

Horario: de 19:00 a 23:00

Desfiles de caparrots, cavallets y actuación de DJ

BEN TREMPAT

C/ Llorenç Bisbal, 3a

Horario: de 13:00 a 23:00 (actos de 13:00 a 19:00)

Exposición artística per Luchopaint, sesión musical y bale con vinilos. WATEQ + Amoniako + DeloSantos.

SUQUÍA CAFÉ

C/ Blanquerna, 61, bajos A

Horario: 19:30

Acto cultural: exposición solidaria con Palestina y música en directo Asphalt Screen

MÉS PER PALMA

C/ Isidoro Antillón, 9

Horario: de 19:00 a 22:00

Acto cultural: a las 20:30 combat de glosat con Mateu Matas Xurí y Maribel Servera Servereta

PENYA ABDÓN PRATS & CONFRARIA DE LA SALUT

C/ 31 de Desembre, 43

Horario: de 19:00 a 23:00

Acto cultural: Inger Roverd, artista polifacética: ilustraciones sobre Mallorca y novela romantas

LA TORTILLERÍA DE PALMA

Plaza de la Quartera, 1

MOLTABARRA

C/ Pes de la Farina, 12

CLANDESTÍ TALLER GASTRONÒMIC - SANOSTRACONFRARÍA

C/ Guillem Massot, 45

Horario: 19:00

Acto cultural: Exposición fotográfica