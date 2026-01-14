La rotura de una tubería en la calle Manacor obliga a cortar el tráfico de entrada a Palma

El tráfico en la entrada a Palma desde la rotonda de Can Blau está interrumpido por la rotura de una tubería de la red de agua potable en la calle Manacor. La avería afecta a ocho edificios de la zona, si bien cuatro de ellos disoponen de aljibe y tienen el suministro de agua garantizado.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Palma, los equipos de Emaya trabajan desde las siete de la mañana en reparar la cañería. Desde el consistorio esperan que la avería esté solventada a primera hora de la mañana.

Efectivos de Tráfico y de la Policía Local de Palma han actuado para dirigir la circulación debido a la elevada afluencia de vehículos que se produce en esta área a primera hora de la mañana. El corte de tráfico afecta a las carreteras Ma-20 y Ma-15 y el Consistorio recomienda utilizar vías alternativas.