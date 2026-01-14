Cort no tiene fecha para implantar el Plan de Ordenación de la Policía Local de Palma

La portavoz municipal, Mercedes Celeste, ha asegurado este miércoles que "no hay una fecha concreta para que esté en vigor" el nuevo Plan de Ordenación de la Policía Local, que sigue en tramitación después de su aplazamiento para "hacer las cosas bien". Celeste ha expresado su "respeto" por las movilizaciones anunciadas por los sindicatos, pero ha señalado que "el equipo de gobierno tiene que cumplir muchas cuestiones administrativas, que no son políticas, y se ha de ir paso por paso y hacer las cosas bien".

"Nos llevará el tiempo que nos lleve", ha subrayado Celeste. Los sindicatos protestarán porque el gobierno municipal se comprometió a que entrara en vigor el 1 de enero, plazo que suspendió en diciembre, momento desde el cual no ha vuelto a informar.

"Entendemos que la situación genera tensión interna", ha admitido Celeste, que ha insistido en que la intención era ponerlo en marcha el 1 de enero pero "varias cuestiones" han motivado la demora en "la culminación de todo el plan de ordenación", y considera "demasiado arriesgado volver a dar una fecha cuando ahora mismo se está trabajando".

La portavoz municipal ha defendido que el departamento de Seguridad Ciudadana está "acabando de puntualizar cuestiones de valoración de puestos de trabajo" y, una vez lo tengan, a finales de la semana que viene habrá una reunión con Recursos Humanos para ver si va por "buen camino".

"A finales de año vimos dificultades para la valoración, recurrimos al empresa que contratamos a finales de noviembre y nos dio un borrador de por donde podríamos ir; en función de esa base, muy primigenia, que da una estructura común, sobre ella se trabaja", ha detallado.

Celeste ha manifestado que espera contar "lo antes posible" con un "documento final" que puedan respaldar los técnicos municipales, pero ha advertido de que "después se debe hacer todo el proceso de reordenación de la Policía, que llevará unas semanas".

"Se espera con ansia"

La portavoz municipal ha defendido que la iniciativa de dicho plan de ordenación partió del equipo de gobierno, "que fue el que puso sobre la mesa la necesidad de reordenar la Policía y que fuera más eficaz".

Ha asegurado que el gobierno está haciendo un esfuerzo en recursos humanos y materiales en Seguridad Ciudadana y sobre todo en Policía Local y ahora está "satisfecho" de que el respaldo a este plan "sea generalizado y que se espere con ansia".

Ha insistido en que es un compromiso del gobierno y "se llevara a cabo siempre que se pueda en el menor tiempo posible".

Los sindicatos han convocado movilizaciones de protesta que empezarán con una manifestación el día 29