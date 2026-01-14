Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet avisa: se esperan lluvias en Palma durante los tardeos de Sant Sebastià

Este viernes el cielo estará nublado y la probabilidad de que llueva es baja

Tardeo celebrado en Cort. / E. Calvo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias para este sábado, 17 de enero, en Palma, día en que se celebran los tradicionales tardeos con motivo de las fiestas de Sant Sebastià.

Baja probabilidad de lluvia este viernes en Mallorca

Según la previsión realizada por Aemet específica para estas celebraciones, este viernes el cielo estará nublado y la probabilidad de que llueva es baja.

Las temperaturas se situarán entre los 8 y 11 grados de mínima y entre 15 y 16 grados de máxima. En general el viento será flojo, del oeste y suroeste.

No se descartan tormentas para el sábado

El cielo continuará cubierto este sábado, día en que habrá lluvias muy probables o seguras, según la Aemet. Las precipitaciones serán más frecuentes e intensas a partir del mediodía y no se descarta que haya tormentas.

Los termómetros registrarán valores similares al viernes, aunque las máximas podrían bajar entre los 14 y 15 grados. El viento será de flojo a moderado de componente sur.

Radar meteorológico en directo

