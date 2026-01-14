La Aemet avisa: se esperan lluvias en Palma durante los tardeos de Sant Sebastià
Este viernes el cielo estará nublado y la probabilidad de que llueva es baja
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé lluvias para este sábado, 17 de enero, en Palma, día en que se celebran los tradicionales tardeos con motivo de las fiestas de Sant Sebastià.
Baja probabilidad de lluvia este viernes en Mallorca
Según la previsión realizada por Aemet específica para estas celebraciones, este viernes el cielo estará nublado y la probabilidad de que llueva es baja.
Las temperaturas se situarán entre los 8 y 11 grados de mínima y entre 15 y 16 grados de máxima. En general el viento será flojo, del oeste y suroeste.
No se descartan tormentas para el sábado
El cielo continuará cubierto este sábado, día en que habrá lluvias muy probables o seguras, según la Aemet. Las precipitaciones serán más frecuentes e intensas a partir del mediodía y no se descarta que haya tormentas.
Los termómetros registrarán valores similares al viernes, aunque las máximas podrían bajar entre los 14 y 15 grados. El viento será de flojo a moderado de componente sur.
- Ponen a la venta un parking en el centro de Palma por 225.000 euros
- La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado
- Hasta dos meses de espera para obtener la nueva Tarjeta Única de transporte en Palma
- El nuevo Paseo Marítimo renueva su oferta de restaurantes: De la brasería Mar Salada al japonés Roka o el nuevo bar Marítimo
- El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual 'fractura urbana
- Sant Sebastià Palma 2026: consulta aquí todos los conciertos y actividades programadas
- Palma da un paso decisivo para la construcción de 750 viviendas en Son Bordoy
- Las fiestas de Sant Sebastià arrancarán con baja probabilidad de precipitaciones y mínimas de hasta ocho grados