Panxo, el nuevo poni rescatado de la Policía Montada de Palma

El Centro Municipal de Protección Animal (CSMPA) de Son Reus ha donado un poni a la sección de Policía Montada de la Policía Local de Palma, rescatado semanas atrás deambulando en la vía pública, en situación de riesgo y con signos de estrés y desorientación.

El poni, que tiene unos cuatro años de edad y responde al nombre de 'Panxo', ha recibido atención veterinaria en Son Reus y en adelante convivirá con los caballos destinados en la sede de la Policía Montada, situada en el bosque de Bellver, ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Son Reus dona un pony rescatado a la Policía Montada de Palma / Cort

Cuando fue hallado, el poni no disponía de microchip, lo que imposibilitó su identificación y la localización de su propietario.

Una vez recuperado y ante su alto grado de socialización con las personas, la intención de la sección de Policía Montada de la Policía Local de Palma es que el pony sea destinado, en el futuro, a actividades educativas con niños y adolescentes, y que tome parte en desfiles y otros actos institucionales.