La reducción de grupos turísticos con guía en Palma hará "caer en picado" la actividad

La asociación Proguias Turísticos de Mallorca, integrada en PIMEM, ha mostrado este martes su rechazo a la reducción del número de personas por grupo que ha entrado en vigor este enero en Palma. Tal como recoge la ordenanza cívica, quedan prohibidos los grupos turísticos con guía de más de 35 personas (hasta ahora se permitían hasta 70) en la ciudad.

Esta reducción "hace inviable los servicios que prestan los guías a la hora de conocer la ciudad", señala esta patronal en línea con las críticas que ya vertió en su día la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA).

Proguias Turísticos asegura que la aplicación de esta limitación aboca a los profesionales a dos escenarios. Por un lado, el económico, con "la caída en picado de solicitudes por el disparatado encarecimiento de los costes" con una afectación para agencias, comercios, transportistas y guías. Por otro lado, "las consecuencias ambientales", ya que hacer más pequeños los grupos "obligará a multiplicar por dos o incluso por tres los transportes para moverlos".

A juicio del presidente de Proguías, Biel Rosales, "vemos difícil justificar la reducción a 35 personas por grupo en medio del debate sobre los incrementos de la polución y del tráfico en una ciudad ya de por sí con un parque móvil elevado".

El Ayuntamiento había explorado la posibilidad de dejar sin efecto este límite de manera temporal debido al déficit de guías profesionales que sufre el sector y consultó a los servicios jurídicos municipales sobre la viabilidad de esta opción. Sin embargo, su dictamen aconseja aplicar ya la reducción y descartar un nuevo aplazamiento.

Precisamente el sector muestra su preocupación por la dificultad que supondrá cubrir las plazas en este contexto de falta de profesionales. Rosales manifestó que actualmente puede haber entre 270 y 300 profesionales, pero serían necesarios "el doble" para cubrir la demanda.

"Al problema del número global le tenemos que añadir la falta de perfiles con idiomas más específicos como por ejemplo el polaco o el francés, que hoy en día no podemos cubrir la demanda. Cubrimos la demanda en inglés, pero ya vemos como los guías con dominio de alemán están a punto de jubilarse y no hay relevo", subrayó.

Cursos para formar a nuevos guías

La ordenanza cívica se aprobó a las puertas del pasado verano, por lo que las patronales pidieron posponer la entrada en vigor de este límite hasta 2026 para tener más tiempo de adaptación a las nuevas circunstancias. Y cuando se acercaba el nuevo año, reclamaron una nueva moratoria con el pretexto de que no hay suficientes guías titulados para gestionar más grupos (consideran que si son más pequeños, habrá más).