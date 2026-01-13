Ponen a la venta un parking en el centro de Palma por 225.000 euros

Los parkings comienzan a venderse a precio de vivienda en Mallorca, que demuestran que ya no solo faltan casas, sino también espacios para aparcar el coche en Palma. Todavía no se vislumbra cuál puede ser el techo en Baleares y ponen a la venta un aparcamiento en el barrio de La Calatrava por 225.000 euros. El anuncio es para una plaza de 15 metros cuadrados y en la publicación aseguran que es “muy amplia, apta para SUV, berlina de gran tamaño o vehículo de lujo, con espacio adicional para moto o bicicletas”.

La oferta, publicada en Idealista, asegura que es uno de los lugares “más demandados y con mayor escasez de aparcamiento de Palma”. Desde 2016 es un Área de Circulación Restringida (ACIRE), donde abundan los pisos de lujo, palacetes y hoteles boutique. En el anuncio afirman que es “una oportunidad única para asegurar aparcamiento en una zona donde prácticamente no existen plazas en venta”.

También explican el acceso a la plaza: “Está ubicada en la segunda planta de un edificio moderno de alto standing, con accesos cómodos y sin maniobras complicadas”. Y añaden una de las ideas más expandidas entre los negocios inmobiliarios de Mallorca: “Inversión patrimonial segura en una de las zonas más exclusivas de Palma”.

Otras zonas de Mallorca con los precios disparados

En la calle Berenguer de Tornamira, en Jaime III, se ofrece uno por 150.000 euros y otro por 145.000. En el Olivar venden un aparcamiento de 15 metros cuadrados por 140.000 euros, también en el barrio de La Missió anuncian otro parking por 125.000 euros, pero este tiene la diferencia de que es una plaza para “coche pequeño”. En el barrio de Sant Jaume se ofrece uno por 160.000 euros, en una de las zonas más cotizadas de Palma.

Lejos del centro de la ciudad, una de las zonas que ha subido como la espuma es el Nou Llevant. Allí, en la Avenida México, se vende un parking para “coche grande” por 140.000 euros, pero que también está disponible para alquilar por un precio de 240 euros al mes. En otros lugares de Mallorca, como Illetes en Calvià, hay anuncios por 96.000 euros, y en Alaró por 70.000 euros.

Baleares, la segunda comunidad autónoma con el precio más caro

De 2023 a 2024 el precio de compra de los parkings en Baleares se encareció un 11’1%, según un estudio de Fotocasa. No es una de las mayores subidas porcentuales en España, pero sí se mantiene como la segunda comunidad autónoma más cara del país con un coste medio de 18.683 euros, solo por detrás del País Vasco, que cuesta 21.097 euros. La Región de Murcia es el lugar nacional más barato para comprar un aparcamiento, ya que su precio es de 9.150 euros, aunque ha sufrido la segunda mayor subida porcentual con un 20%.

Hasta 390 euros por alquilar una plaza

El coste para alquilar un parking en Palma también ha crecido. El más caro que se ofrece cuesta 390 euros al mes y se encuentra en la calle Berenguer de Tornamira. Le siguen otras plazas en el barrio de Sant Jaume por 300 euros al mes, en Son Espanyolet, también por 300 euros y Avenida de Alemania por 250 euros.