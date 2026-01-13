Podemos Palma: "Jesús era palestino, la Virgen lleva velo y Sant Sebastià es un icono queer"

La segunda edición del Sant Sebastià Q+, la fiesta organizada por Podemos con motivo del día del patrón de Palma, contará este año con actuaciones musicales, serigrafía de camisetas y recuerdos para la guerra en Gaza. La regidora de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, y el responsable de cultura de la formación, Víctor Conejo, han presentado este martes el cartel y la programación del evento, bautizado como 'La Santa Punxada'.

El evento, según ha indicado Podemos Palma en un comunicado, apuesta por ser una fiesta "no normativa, que incomode y que muestre solidaridad con los pueblos".

Muñoz ha destacado la referencia a Palestina en el cartel y ha señalado que en el Sant Sebastià de este año "es necesario seguir hablando de Gaza".

Cartel de la II Santa Punxada de Podemos. / DM

"Jesús era palestino, la Virgen lleva velo y Sant Sebastià es un icono queer, por mucho que los ofendiditos lo nieguen", ha dicho la regidora.

La encargada de pronunciar el pregón será la artista Baaldo, quien este pasado verano fue denunciada por Abogados Cristianos "a causa del componente LGTBIQ+" de una actuación que protagonizó.

Actuaciones musicales

Por lo que respecta al espectáculo musical, ha detallado Conejo, la sesión contará con las actuaciones de artistas como Conejamansa, Dani, Brownie, Papa Topo, Zerodrama, DJ Piti Vaccari, GYË y Sor Estiércol.

También se llevarán a cabo actividades creativas, como la serigrafía de camisetas, que correrá a cargo de Elitxo Garayalde, y otras performances y sorpresas.

Con 'La Santa Punxada' Podemos tratará de reivindicar un Sant Sebastià "que no es solo una fiesta sino un acto de resistencia cultural laica y una celebración de la diversidad sin complejos ni autocensura".