Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subidas alquiler MallorcaCrisis en el MallorcaPierce Brosnan en MallorcaCese jefa prevención de Riesgos LaboralesSant Antoni
instagramlinkedin

Podemos Palma: "Jesús era palestino, la Virgen lleva velo y Sant Sebastià es un icono queer"

El partido organiza una fiesta alternativa para celebrar la Revetla en la plaza Santa Eulàlia que contará con actuaciones musicales, serigrafía de camisetas y recuerdos para Gaza

Lucía Muñoz y Víctor Conejo, este martes.

Lucía Muñoz y Víctor Conejo, este martes. / Podemos Palma

EP

Palma

La segunda edición del Sant Sebastià Q+, la fiesta organizada por Podemos con motivo del día del patrón de Palma, contará este año con actuaciones musicales, serigrafía de camisetas y recuerdos para la guerra en Gaza. La regidora de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, y el responsable de cultura de la formación, Víctor Conejo, han presentado este martes el cartel y la programación del evento, bautizado como 'La Santa Punxada'.

El evento, según ha indicado Podemos Palma en un comunicado, apuesta por ser una fiesta "no normativa, que incomode y que muestre solidaridad con los pueblos".

Muñoz ha destacado la referencia a Palestina en el cartel y ha señalado que en el Sant Sebastià de este año "es necesario seguir hablando de Gaza".

Cartel de la II Santa Punxada de Podemos.

Cartel de la II Santa Punxada de Podemos. / DM

"Jesús era palestino, la Virgen lleva velo y Sant Sebastià es un icono queer, por mucho que los ofendiditos lo nieguen", ha dicho la regidora.

La encargada de pronunciar el pregón será la artista Baaldo, quien este pasado verano fue denunciada por Abogados Cristianos "a causa del componente LGTBIQ+" de una actuación que protagonizó.

Actuaciones musicales

Por lo que respecta al espectáculo musical, ha detallado Conejo, la sesión contará con las actuaciones de artistas como Conejamansa, Dani, Brownie, Papa Topo, Zerodrama, DJ Piti Vaccari, GYË y Sor Estiércol.

También se llevarán a cabo actividades creativas, como la serigrafía de camisetas, que correrá a cargo de Elitxo Garayalde, y otras performances y sorpresas.

Noticias relacionadas y más

Con 'La Santa Punxada' Podemos tratará de reivindicar un Sant Sebastià "que no es solo una fiesta sino un acto de resistencia cultural laica y una celebración de la diversidad sin complejos ni autocensura".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado
  2. El popular bar Three Lions del Paseo Marítimo de Palma pierde la licencia de café concierto tras las denuncias de los vecinos por ruidos
  3. Hasta dos meses de espera para obtener la nueva Tarjeta Única de transporte en Palma
  4. El nuevo Paseo Marítimo renueva su oferta de restaurantes: De la brasería Mar Salada al japonés Roka o el nuevo bar Marítimo
  5. El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual 'fractura urbana
  6. Sant Sebastià Palma 2026: consulta aquí todos los conciertos y actividades programadas
  7. Las fiestas de Sant Sebastià arrancarán con baja probabilidad de precipitaciones y mínimas de hasta ocho grados
  8. Estos son los dos nuevos artistas confirmados para las fiestas de Sant Sebastià 2026 de Palma

Panxo, el nuevo poni rescatado de la Policía Montada de Palma

Panxo, el nuevo poni rescatado de la Policía Montada de Palma

La nueva escoleta de Son Gibert abrirá en septiembre con 92 plazas de 0 a 3 años

La nueva escoleta de Son Gibert abrirá en septiembre con 92 plazas de 0 a 3 años

Podemos Palma: "Jesús era palestino, la Virgen lleva velo y Sant Sebastià es un icono queer"

Consulta todos los horarios de los conciertos de Sant Sebastià

Consulta todos los horarios de los conciertos de Sant Sebastià

Més per Palma denuncia que el PP ha dado "luz verde a la destrucción de Son Bordoy"

Més per Palma denuncia que el PP ha dado "luz verde a la destrucción de Son Bordoy"

Cas Capiscol saldrá a la calle por la inseguridad en la antigua cárcel de Palma

Cas Capiscol saldrá a la calle por la inseguridad en la antigua cárcel de Palma

Ponen a la venta un parking en el centro de Palma por 225.000 euros

Ponen a la venta un parking en el centro de Palma por 225.000 euros

Entra en vigor la reducción de grupos con guía en Palma a un máximo de 35 turistas

Entra en vigor la reducción de grupos con guía en Palma a un máximo de 35 turistas
Tracking Pixel Contents