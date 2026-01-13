Palma da un paso decisivo para la construcción de 750 viviendas en Son Bordoy
Urbanismo aprueba la apertura de un vial para acoger el incremento del tráfico previsto cuando los pisos se habiten
La Gerencia de Urbanismo ha aprobado este martes el proyecto para abrir un vial de conexión a los terrenos de Son Bordoy en los que está prevista la construcción de 750 viviendas. Esta intervención consistirá en el acondicionamiento del Camí de Viquet para acoger el incremento del tráfico previsto por la llegada de la población que residirá en los futuros inmuebles. También se habilitará un recorrido peatonal y ciclista que conectará con los caminos rústicos de este entorno y desembocará en la glorieta del Molinar.
El Ayuntamiento de Palma señala que el proyecto actual "reduce de manera muy significativa" la previsión original del Plan General de 1998, que contemplaba una carretera de cerca de veinte metros de anchura. En cambio, ahora se plantea un vial "de mucho menos impacto, con una zona lateral para peatones y ciclistas, y que implica una ligera ampliación del camino existente".
Cort recuerda asimismo que el Govern balear aprobó el pasado junio el futuro desarrollo urbanístico, que ejecutará la promotora Pryconsa. Se espera que el nuevo residencial acogerá a unas 2.500 personas.
El proyecto de urbanización de Son Bordoy prevé la construcción de hasta 750 viviendas, de las cuales más de dos tercios serán vivienda asequible: 150 viviendas de protección pública y 350 viviendas de precio tasado, además de 250 viviendas libres.
"Conectividad adecuada"
La aprobación del proyecto del nuevo vial es "un paso necesario para posibilitar el desarrollo ordenado de este ámbito, garantizando una conectividad adecuada y sostenible, y avanzando en la puesta a disposición de nueva vivienda, especialmente asequible, que es una prioridad para la ciudad de Palma", ha subrayado Cort.
Més per Palma ha criticado esta aprobación porque, considera, supondrá "un gran atentado contra el territorio y el desalojo de más de doscientas personas". En este sentido, la regidora Neus Truyol ha recordado que en la actualidad hay familias viviendo en infraviviendas en los terrenos en los que se construirá y que están amenazadas de desahucio.
"Primero toleran que vivan allí y después los echan para impulsar un proyecto especulador", ha señalado.
Suscríbete para seguir leyendo
- La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado
- El popular bar Three Lions del Paseo Marítimo de Palma pierde la licencia de café concierto tras las denuncias de los vecinos por ruidos
- Hasta dos meses de espera para obtener la nueva Tarjeta Única de transporte en Palma
- El nuevo Paseo Marítimo renueva su oferta de restaurantes: De la brasería Mar Salada al japonés Roka o el nuevo bar Marítimo
- El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual 'fractura urbana
- Sant Sebastià Palma 2026: consulta aquí todos los conciertos y actividades programadas
- Ponen a la venta un parking en el centro de Palma por 225.000 euros
- Las fiestas de Sant Sebastià arrancarán con baja probabilidad de precipitaciones y mínimas de hasta ocho grados