Palma da un paso decisivo para la construcción de 750 viviendas en Son Bordoy

La Gerencia de Urbanismo ha aprobado este martes el proyecto para abrir un vial de conexión a los terrenos de Son Bordoy en los que está prevista la construcción de 750 viviendas. Esta intervención consistirá en el acondicionamiento del Camí de Viquet para acoger el incremento del tráfico previsto por la llegada de la población que residirá en los futuros inmuebles. También se habilitará un recorrido peatonal y ciclista que conectará con los caminos rústicos de este entorno y desembocará en la glorieta del Molinar.

El Ayuntamiento de Palma señala que el proyecto actual "reduce de manera muy significativa" la previsión original del Plan General de 1998, que contemplaba una carretera de cerca de veinte metros de anchura. En cambio, ahora se plantea un vial "de mucho menos impacto, con una zona lateral para peatones y ciclistas, y que implica una ligera ampliación del camino existente".

Cort recuerda asimismo que el Govern balear aprobó el pasado junio el futuro desarrollo urbanístico, que ejecutará la promotora Pryconsa. Se espera que el nuevo residencial acogerá a unas 2.500 personas.

El proyecto de urbanización de Son Bordoy prevé la construcción de hasta 750 viviendas, de las cuales más de dos tercios serán vivienda asequible: 150 viviendas de protección pública y 350 viviendas de precio tasado, además de 250 viviendas libres.

"Conectividad adecuada"

La aprobación del proyecto del nuevo vial es "un paso necesario para posibilitar el desarrollo ordenado de este ámbito, garantizando una conectividad adecuada y sostenible, y avanzando en la puesta a disposición de nueva vivienda, especialmente asequible, que es una prioridad para la ciudad de Palma", ha subrayado Cort.

Més per Palma ha criticado esta aprobación porque, considera, supondrá "un gran atentado contra el territorio y el desalojo de más de doscientas personas". En este sentido, la regidora Neus Truyol ha recordado que en la actualidad hay familias viviendo en infraviviendas en los terrenos en los que se construirá y que están amenazadas de desahucio.

"Primero toleran que vivan allí y después los echan para impulsar un proyecto especulador", ha señalado.