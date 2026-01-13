Música y reivindicación en el programa alternativo de Sant Sebastià en Palma: "Pese a los intentos de Cort de confundir, llega el verdadero patrón"

"Pese a los intentos de Cort de confundir a palmesanos y guiris, llega el verdadero patrón". Las fiestas alternativas de Sant Sebastià en Palma se rebelan un año más y vuelven a presentarse como candidatas a disputar el protagonismo al programa oficial del Ayuntamiento. Este 2026, el colectivo Orgull Llonguet ha presentado su programación cargando contra Cort por impulsar el macroconcierto de música electrónica vinculado a las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, a la que se refieren como la nueva Patrona.

Según explican en un comunicado, el pañuelo con el que se financia la fiesta, bautizado este año como "Revetla fighter", simboliza el conflicto generado por el Consistorio: "El pañuelo visibiliza la lucha que ha implantado Cort entre Sant Sebastià y La Patrona. Hace referencia a que el Ayuntamiento haya desplazado a Sant Sebastià para favorecer un concierto para guiris a finales de verano".

Orgull Llonguet también ha reavivado la mítica y simpática rivalidad con las fiestas de Sant Antoni, a las que vuelve a calificar irónicamente como “teloneros”. Los característicos pañuelos amarillos de la organización volverán a llenar las calles de Palma y, junto a las canalladas y conciertos de Sant Kanut, serán los encargados de articular las contrafiestas populares frente al programa oficial.

Orgull Llonguet

Orgull Llonguet, celebrarán el sábado 18 sus 'llonguetades' en varios negocios para reivindicar el panecillo palmesano. Durante la jornada, los caparrots Pep Toni Rubio, Bel Rotlet y Miquel de sa Pelleteria recorrerán distintos puntos de la ciudad acompañados de xeremiers.

El 19 de enero, la noche de la Revetla, Orgull Llonguet ha organizado la 'Revetla Llongueta'. La fiesta comenzará a las 23.00 horas, ante la Bodega Bellver, en calle de can Serinyà. Seguidamente, tendrá lugar el pregón, con Clara Ingold, y saldrán los 'caparrots' y el dragón.

Detalle del cartel de las fiestas de Orgull Llonguet / DM

Además, habrá un pasacalles con charanga, recorriendo las calles Unió y Sant Jaume hasta Santa Magdalena. La fiesta continuará con una estructura y la música del DJ Jaume Colombàs, animando la Rambla hasta plaça Weyler, donde la celebración se alargará hasta las 3 de la madrugada.

Finalmente, el día de la festividad de Sant Sebastià, el 20 de enero, se celebrará el vermut 'Recordant al Sant Patró', a las 12.00 horas, en plaza París. Habrá vermut, servicio de bar y tostadoras. La jornada estará amenizada con la música de DJ Random Nancy.

Sant Kanut y Circ Social

Cada fiesta popular tiene su contra fiesta con igual o más fama por parte de los jóvenes. La 'revetlla' de Sant Sebastià no es ninguna excepción y este domingo día 19 los más canallas podrán volver a disfrutar un año más de Sant Kanut. El colectivo ha vuelto a convocar a la población una noche más a sus conciertos alternativos.

Durante la noche del 19 de enero, diversas plazas de Canamunt y sa Calatrava, distribuidas en seis plazas con diferentes temáticas musicales y una plaza infantil con fogueró, vuelven a ofrecer una gran diversidad de propuestas, entre conciertos en vivo y DJ locals. También habrá los tradicionales foguerons o torradores y las barras a través de las cuales se financia todo este panorama alternativo a los conciertos oficiales de Cort.

Detalle cartel San Kanut, / DM

Esta es la lista con los horarios, lugares y actividades que se realizarán este sábado:

PLAÇA NOVA FERRERIA

Col·lectiu jove Martell Rovellat y Nou Circ

Horario: a partir de las 18:00 hasta las 3

Conciertos punk y hardcore: Hellthorn + Gatzara + Maldol + Arruix + Presión + Final Feliz + Los Ritmos Salvajes + Currículum Vitae + Exhumació + Estercolero

PLAÇA SANT JERONI

Sindicat Habitatge de Palma, l'Organització Juvenil Socialista, el Gimnàs Popular Jack Contray y Ciutadans per Palestina

Horario: a partir de las 18:00 hasta las 3

Artistas emergentes y urbanos: Tropical G + Pau Walters + Mery b2b Bocabeats + Xisk + C.O.A.V. + LPM + Hepatitis K

PLAÇA RAIMUNDO CLAR

Organizado por: Sindicat Habitatge de Palma, l'Organització Juvenil Socialista, el Gimnàs Popular Jack Contray y Ciutadans per Palestina

Horario: a partir de las 18:00 hasta las 3

Començarà amb l'agrupació de ball de bot Rissaga i la coral autogestionada Sa Corrala, i acabarà amb les actuacions de bandes de rock locals com els manacorins Nita, Sweet Poo Smell, Caricias Cantoná i els llosetins Toc de Queda.

PLAÇA PES DE SA PALLA

Entitat: Fukushima y Teipa Productions

Horario: a partir de las 20:00 hasta las 3

Fonki, bibi smalls, Pepe arcade...

LLORENÇ BISBAL (PLAÇA RITA)

Entitat: Cultura al Carrer

Horario: A partir de las 18 horas hasta las 3

Noche ecléctica con sonidos multiculturales como la cúmbia, reggae latino o afro: Random Nancy + Sabat & Aylin Aliwe + La Curandera + Amoniako + Wateq + Gerard Kota.

BALUART DE ES PRINCEP

Entitat: Totem Soundsystem

Horario: A partir de las 18 horas hasta las 3

DJ de la escena underground electrónica: Reya b2b Rastafairy + Deos + Squeezzo + Panda Creature + BoB + VSC

Para los más pequeños, también habrá Sant Kanutet en la plaça de Quadrado, de 18 a 21 horas. La programación incluye el encendido del fogueró y una torrada popular, además de un cabaret circense infantil, que se desarrollará de 18.30 a 21 horas. Más tarde, se celebrará una glosada popular alrededor del fogueró.