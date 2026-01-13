Més per Palma denuncia que el PP ha dado "luz verde a la destrucción de Son Bordoy"

Més per Palma denuncia que el PP ha dado este martes, en la reunión de la Gerencia de Urbanismo, luz verde a una actuación que abrirá la puerta a la urbanización futura de Son Bordoy, lo que supondrá "un gran atentado contra el territorio y el desalojo de más de doscientas personas".

La formación ecosoberanista asegura que la decisión ha sido impulsada por el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y ejecutada por el concejal de Urbanismo, Óscar Fidalgo, tras aprobarse el inicio de la ampliación de un camino rural para convertirlo en una vía urbanizada. Según Més, esta intervención solo tiene sentido si se prevé edificar más en el futuro, lo que, a su juicio, supondrá "más destrucción de territorio" y facilitará un "gran negocio inmobiliario".

La portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, sostiene que el proyecto combina "crueldad social" y "destrucción del territorio". "Esta decisión permitirá construir en Son Bordoy y es muy grave, porque implica dejar familias vulnerables sin casa para que salga adelante un gran negocio inmobiliario", ha afirmado.

Camino rural convertido en calle urbanizada

La formación explica que el PP adoptó el acuerdo con el apoyo de Vox y la abstención del PSOE, y advierte de que la ampliación del camino no es una actuación aislada, sino el primer paso para una transformación urbanística de mayor alcance.

Més vincula el proceso al desalojo de las familias residentes en la zona, que atribuye a una actuación conjunta entre el Ayuntamiento y la promotora Pryconsa. Recuerda, además, que estas familias fueron asentadas en su día por un gobierno municipal del PP con el compromiso de ofrecerles una alternativa habitacional en el futuro. "Primero toleran que vivan allí y después los echan para impulsar un proyecto especulador", ha denunciado Truyol. "Esto es una bomba social con consecuencias funestas para la ciudad", ha añadido.

Exigen frenar los desalojos

Més per Palma reclama la paralización inmediata de la urbanización de Son Bordoy y que se suspenda cualquier desalojo hasta garantizar una solución habitacional "digna, estable y garantizada" para las más de 200 personas afectadas.

"No se puede gobernar expulsando a personas de su casa", ha afirmado Truyol. "Desahuciar primero y pensar después qué harás no es mala gestión: es una decisión política irresponsable y profundamente injusta".

La formación apunta directamente al alcalde y al concejal de Urbanismo como responsables políticos de la operación y enmarca el caso en una "forma de hacer" del PP. Truyol ha recordado que hace casi 30 años, según Més, un alcalde del PP, Joan Fageda, expulsó a estas familias de Can Pere Antoni. "Hoy Jaime Martínez repite la historia, con más personas afectadas y con más violencia social", ha asegurado.

Més per Palma concluye con un llamamiento a la ciudadanía para no normalizar ni los desalojos ni la pérdida de suelo agrícola. "Cuando un ayuntamiento elige el cemento antes que las personas, renuncia a gobernar para todos", ha afirmado Truyol.