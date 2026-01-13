Entra en vigor la reducción de grupos con guía en Palma a un máximo de 35 turistas

La reducción de los grupos de turistas con guía, una de las novedades de la ordenanza cívica de Palma, está en vigor desde el 1 de enero. El Ayuntamiento había explorado la posibilidad de dejar sin efecto este límite de manera temporal debido al déficit de guías profesionales que sufre el sector y consultó a los servicios jurídicos municipales sobre la viabilidad de esta opción. Sin embargo, su dictamen aconseja aplicar ya la reducción y descartar un nuevo aplazamiento.

De este modo, quedan prohibidos los grupos turísticos con guía de más de 35 personas (hasta ahora se permitían hasta 70) en la ciudad.

La ordenanza cívica se aprobó a las puertas del verano, por lo que las patronales pidieron posponer la entrada en vigor de este límite hasta 2026 para tener más tiempo de adaptación a las nuevas circunstancias. Y cuando se acercaba el nuevo año reclamaron una nueva moratoria con el pretexto de que no hay suficientes guías titulados para gestionar más grupos (consideran que si son más pequeños, habrá más).

El Ayuntamiento contempló la posibilidad de un segundo aplazamiento para ganar tiempo ya que el Consell de Mallorca tiene previsto ofertar cursos para formar a nuevos profesionales este primer trimestre, después de diez años sin convocarlos. Finalmente, los servicios jurídicos municipales han cerrado la puerta a ese escenario.

El equipo de gobierno municipal planteó adelgazar estas visitas guiadas porque en verano provocan 'tapones' en las calles del centro de Palma, estrechas y saturadas por la masiva presencia de turistas. De hecho, la intención inicial del Consistorio era establecer un máximo de veinte personas , pero finalmente aceptó elevar esa cifra a 35 como consecuencia de las protestas de las patronales Asociación Balear de Actividades Turísticas (Abactur), Asociación Proguias Turísticos de Mallorca y la Asociación de Agencias de Viajes (Aviba), que advirtieron de que esta restricción hundiría la actividad .

Sin altavoces o megáfonos

"Cuando se trate de grupos guiados con fines turísticos, se restringirán a un máximo de 35 personas guía incluido. No se permite la utilización de altavoces o megáfonos, recomendando el uso de audio guías", reza el artículo 50 de la ordenanza cívica que Cort aprobó definitivamente a finales de abril.

La ordenanza recoge otros artículos relacionados con el turismo. Por ejemplo, con el objetivo de reducir la presencia de residuos en la vía pública, se estipula que los establecimientos fijos o móviles que ofrezcan servicio de 'take away' serán responsables de mantener limpio el espacio en un radio de 25 metros alrededor de sus instalaciones.