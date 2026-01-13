Mantenimiento
Emaya recoge casi 135 toneladas de residuos y elimina 775 grafitis
Palma
Cort ha retirado casi 135 toneladas de residuos (concretamente, 134,78 toneladas) a lo largo de la cuarta fase del programa de refuerzo de la limpieza Palma a punt, que Emaya inició en octubre y se ha ejecutado en un total de 84 barrios. Igualmente, los operarios de han llevado a cabo trabajos de baldeo (aplicación intensiva de agua a presión) en un espacio de 3.031.142,89 metros cuadrados, eliminando 775 grafitis y pintadas vandálicas.
