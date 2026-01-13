Consulta todos los horarios de los conciertos de Sant Sebastià

El ayuntamiento de Palma ha hecho público el cartel de la revetla de Sant Sebastià 2026, que se celebrará el próximo 19 de enero con conciertos programados en numerosas plazas de la ciudad. Aquí tienes un resumen con todos los conciertos programados y los respectivos horarios:

Lunes 19 de enero, revetla de Sant Sebastià

Plaza de España

Los conciertos en esta plaza estarán dedicados a la música electrolatina. El horario es de 20.15 a 03 h. Actuarán:

José de Rico

Henry Méndez

Danny Romero

Alex Martini

Plaza Major

Actuarán en esta plaza dos grupos mallorquines que han renovado la música popular y el folklore tradicional, con horario de 18.30 a 03 h:

Pitxorines

Plaza Joan Carles I (de las Tortugues)

Plaza dedicada al pop rock nacional. El horario es de 20.15 a 03 h. Actuarán:

Buhos

Guaraná

Pèl de Gall

Negre (ganador del concurso Pop Rock 2023)

Mon Joan Tiquat (finalista del concurso Pop Rock)

Pèl de Gall

Plaza de Cort

En esta plaza actuarán de 20.45 a 03 h:

Burning

Tennessee

Heroes Tribut Band

U.R BAD (finalista del concurso Pop Rock)

Otros conciertos: viernes 16 de enero

Los conciertos de las fiestas de Sant Sebastià se inaugurarán el viernes 16, de 20 a 02 h, con la actuación gratuita en la plaza de España de los siguientes grupos:

Crystal Fighters

Guille Wheel & The Waves

DmassO

Tebals (finalista del concurso Pop Rock)

Otros conciertos: sábado 17 de enero

El sábado 17 de enero hay otras actuaciones programadas en el marco de los Tardeos de Sant Sebastià.