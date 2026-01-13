Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consulta todos los horarios de los conciertos de Sant Sebastià

Grupos mallorquines como Pitxorines y Toc de Crida actuarán en la plaza Major, mientras que Buhos y Guaraná lo harán en la plaza Joan Carles I

Duna Márquez

El ayuntamiento de Palma ha hecho público el cartel de la revetla de Sant Sebastià 2026, que se celebrará el próximo 19 de enero con conciertos programados en numerosas plazas de la ciudad. Aquí tienes un resumen con todos los conciertos programados y los respectivos horarios:

Lunes 19 de enero, revetla de Sant Sebastià

Plaza de España

Los conciertos en esta plaza estarán dedicados a la música electrolatina. El horario es de 20.15 a 03 h. Actuarán:

  • José de Rico
  • Henry Méndez
  • Danny Romero
  • Alex Martini

Plaza Major

Actuarán en esta plaza dos grupos mallorquines que han renovado la música popular y el folklore tradicional, con horario de 18.30 a 03 h:

Pitxorines, grupo musical

Pitxorines, grupo musical / Gaizka Taro

Plaza Joan Carles I (de las Tortugues)

Plaza dedicada al pop rock nacional. El horario es de 20.15 a 03 h. Actuarán:

  • Buhos
  • Guaraná
  • Pèl de Gall
  • Negre (ganador del concurso Pop Rock 2023)
  • Mon Joan Tiquat (finalista del concurso Pop Rock)
El quinteto de rock Pèl de Gall

El quinteto de rock Pèl de Gall / .

Plaza de Cort

En esta plaza actuarán de 20.45 a 03 h:

  • Burning
  • Tennessee
  • Heroes Tribut Band
  • U.R BAD (finalista del concurso Pop Rock)

Otros conciertos: viernes 16 de enero

Los conciertos de las fiestas de Sant Sebastià se inaugurarán el viernes 16, de 20 a 02 h, con la actuación gratuita en la plaza de España de los siguientes grupos:

  • Crystal Fighters
  • Guille Wheel & The Waves
  • DmassO
  • Tebals (finalista del concurso Pop Rock)
El grupo Tebals en el Mallorca Live Festival 2025.

El grupo Tebals en el Mallorca Live Festival 2025. / G. Rodas

Otros conciertos: sábado 17 de enero

El sábado 17 de enero hay otras actuaciones programadas en el marco de los Tardeos de Sant Sebastià.

  • En la plaza Joan Carles I (de las Tortugues) actuarán de 18 a 00 h: Víctor Magán, Manu Sánchez y Tere G.
  • En la plaza Major actuarán de 18 a 00 h: Gintonics Band, La Canción del Verano y Madison.

