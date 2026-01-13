Consulta todos los horarios de los conciertos de Sant Sebastià
Grupos mallorquines como Pitxorines y Toc de Crida actuarán en la plaza Major, mientras que Buhos y Guaraná lo harán en la plaza Joan Carles I
El ayuntamiento de Palma ha hecho público el cartel de la revetla de Sant Sebastià 2026, que se celebrará el próximo 19 de enero con conciertos programados en numerosas plazas de la ciudad. Aquí tienes un resumen con todos los conciertos programados y los respectivos horarios:
Lunes 19 de enero, revetla de Sant Sebastià
Plaza de España
Los conciertos en esta plaza estarán dedicados a la música electrolatina. El horario es de 20.15 a 03 h. Actuarán:
- José de Rico
- Henry Méndez
- Danny Romero
- Alex Martini
Plaza Major
Actuarán en esta plaza dos grupos mallorquines que han renovado la música popular y el folklore tradicional, con horario de 18.30 a 03 h:
Plaza Joan Carles I (de las Tortugues)
Plaza dedicada al pop rock nacional. El horario es de 20.15 a 03 h. Actuarán:
- Buhos
- Guaraná
- Pèl de Gall
- Negre (ganador del concurso Pop Rock 2023)
- Mon Joan Tiquat (finalista del concurso Pop Rock)
Plaza de Cort
En esta plaza actuarán de 20.45 a 03 h:
- Burning
- Tennessee
- Heroes Tribut Band
- U.R BAD (finalista del concurso Pop Rock)
Otros conciertos: viernes 16 de enero
Los conciertos de las fiestas de Sant Sebastià se inaugurarán el viernes 16, de 20 a 02 h, con la actuación gratuita en la plaza de España de los siguientes grupos:
- Crystal Fighters
- Guille Wheel & The Waves
- DmassO
- Tebals (finalista del concurso Pop Rock)
Otros conciertos: sábado 17 de enero
El sábado 17 de enero hay otras actuaciones programadas en el marco de los Tardeos de Sant Sebastià.
- En la plaza Joan Carles I (de las Tortugues) actuarán de 18 a 00 h: Víctor Magán, Manu Sánchez y Tere G.
- En la plaza Major actuarán de 18 a 00 h: Gintonics Band, La Canción del Verano y Madison.
- La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado
- El popular bar Three Lions del Paseo Marítimo de Palma pierde la licencia de café concierto tras las denuncias de los vecinos por ruidos
- Hasta dos meses de espera para obtener la nueva Tarjeta Única de transporte en Palma
- El nuevo Paseo Marítimo renueva su oferta de restaurantes: De la brasería Mar Salada al japonés Roka o el nuevo bar Marítimo
- El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual 'fractura urbana
- Sant Sebastià Palma 2026: consulta aquí todos los conciertos y actividades programadas
- Las fiestas de Sant Sebastià arrancarán con baja probabilidad de precipitaciones y mínimas de hasta ocho grados
- Estos son los dos nuevos artistas confirmados para las fiestas de Sant Sebastià 2026 de Palma