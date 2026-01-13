Cas Capiscol saldrá a la calle por la inseguridad en la antigua cárcel de Palma

Cas Capiscol saldrá a la calle el día 30 para protestar contra la inseguridad que vive el barrio por la situación de la antigua cárcel. Reclaman al Ayuntamiento de Palma una soluciones urgentes para las decenas de personas que viven en condiciones insalubres dentro del recinto y que también se han convertido en un foco de conflictos con los vecinos.

La manifestación dará inicio a las 18:00 horas en la puerta principal del CEIP Cas Capiscol y se encaminará hacia el patio del mismo centro educativo. La convocan la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, la asociación de vecinos de Cas Capiscol y del Amanecer.

Cartel de la manifestación del día 30 en Cas Capiscol. / DM

"Continuaremos con la lucha. El otro día hicimos una cacerolada. Fue un acto simbólico, pero fue el inicio. En enero haremos más acciones y actividades para que lo solucionen. A final de mes, después de las fiestas de Sant Sebastià, haremos una gran manifestación. ¿Cómo la pueden evitar? Solucionen el problema. Tienen un mes para hacerlo. No queremos seguir pendientes de si hay más incendios o va la policía", advirtió en el pleno de diciembre Biel González del Valle, presidente de la asociación de vecinos de Cas Capiscol.