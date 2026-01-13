Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cas Capiscol saldrá a la calle por la inseguridad en la antigua cárcel de Palma

Los vecinos convocan una manifestación el día 30 para reclamar soluciones urgentes al Ayuntamiento

Protesta vecinal el pasado diciembre en el CEIP Cas Capiscol.

Protesta vecinal el pasado diciembre en el CEIP Cas Capiscol. / B. Ramon

Redacción Palma

Palma

Cas Capiscol saldrá a la calle el día 30 para protestar contra la inseguridad que vive el barrio por la situación de la antigua cárcel. Reclaman al Ayuntamiento de Palma una soluciones urgentes para las decenas de personas que viven en condiciones insalubres dentro del recinto y que también se han convertido en un foco de conflictos con los vecinos.

La manifestación dará inicio a las 18:00 horas en la puerta principal del CEIP Cas Capiscol y se encaminará hacia el patio del mismo centro educativo. La convocan la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, la asociación de vecinos de Cas Capiscol y del Amanecer.

Cartel de la manifestación del día 30 en Cas Capiscol.

Cartel de la manifestación del día 30 en Cas Capiscol. / DM

"Continuaremos con la lucha. El otro día hicimos una cacerolada. Fue un acto simbólico, pero fue el inicio. En enero haremos más acciones y actividades para que lo solucionen. A final de mes, después de las fiestas de Sant Sebastià, haremos una gran manifestación. ¿Cómo la pueden evitar? Solucionen el problema. Tienen un mes para hacerlo. No queremos seguir pendientes de si hay más incendios o va la policía", advirtió en el pleno de diciembre Biel González del Valle, presidente de la asociación de vecinos de Cas Capiscol.

Del mismo modo, destacó que en la antigua cárcel se están instalando mafias. "Han abierto un boquete y han instalado una puerta metálica. Y esa puerta no vale dos euros. Allí actúan mafias y tenemos que ir contra ellas. Si tienen policías para ir a talar unos árboles, seguro que también la tienen para acabar con estas mafias", ha zanjado.

