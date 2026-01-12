Los más pequeños disfrutan en sa Riera del Sant Sebastià Petit

Sant Sebastià es para todos los públicos, y ayer fue el turno de los más pequeños. Tras la aparición del drac de na Coca, que dio el sus a las fiestas, y la celebración de la segunda edición del Dia de la Pesta, el primer fin de semana de festividades patronales culminó con el Sant Sebastià Petit.

El parque de sa Riera acogió la celebración, que se desarrolló con una amplia oferta de actividades familiares y lúdicas, especialmente dirigidas a los niños, como parte de la programación de las fiestas del patrón de Ciutat.

A lo largo de toda la mañana se llevaron a cabo espectáculos musicales, teatro, circo, juegos, talleres y pasacalles, entre otras actividades para amenizar la mañana de decenas de niños y niñas que se acercaron a sa Riera para disfrutar de su particular Sant Sebastià.

La organización hasta instaló un pequeño rocódromo para el disfrute de los asistentes.

Sa Riera fue el escenario escogido para el desarrollo de la jornada. / Ayuntament de Palma

Fueron muchas las actividades disponibles para los infantes, pero fue el circo la que generó más entusiasmo y expectación. Consiguió un especial protagonismo durante la jornada con propuestas originales como Gran Hotel, Circ Mecànic y Món Pirata, junto a espectáculos de equilibrismo y acrobacias aéreas.

Todos los espectáculos escénicos contaron con intérprete de lengua de signos.

El Sant Sebastià Petit también contó con actividades organizadas por varios departamentos municipales y por varios cuerpos de seguridad de la ciudad.

EMAYA, la Policía Local de Palma, los Bombers de Mallorca y la EMT llevaron material y vehículos a Sa Riera para que los niños y niñas presentes pudieran curiosear entre ellos.