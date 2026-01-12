Podemos Palma presenta el cartel del Sant Sebastià Queer para celebrar la Revetla con un guiño a Gaza

Podemos Palma celebrará la Revetla con un nuevo Sant Sebastià Q+. Por segundo año consecutivo, el partido 'morado' ha organizado la noche del 19 de enero una Santa Punxada en la plaza Santa Eulàlia, una fiesta alternativa que ha anunciado con un provocador cartel que incluye un guiño a Gaza. Hay que recordar que la ilustración de hace un año, en la que se mostraba a un Sant Sebastià desnudo y en actidud erótica, derivó en una denuncia de Abogados Cristianos.

En esta ocasión, aparecen cuatro 'dimonis' bailando mientras uno de ellos exhibe una bandera palestina. En el centro aparecen los grupos que actuarán en la plaza a partir de las 18:00 horas. Podemos anima a los ciudadanos a asistir a la "alternativa Queer" de las fiestas del patrón.

Cartel del Sant Sebastià alternativo de Podemos de 2026. / Podemos

Los grupos y artistas que se subirán al escenario de la plaza Santa Eulàlia son Papa Topo, Piti Vaccari, Fiesta Wacha, Sor Estiercol, Zero Drama & Marilén Ribot, En Dani, Brownie y Conejamansa.

Con esta celebración alternativa, Podemos busca visibilizar al patrón de Palma "como un icono de la comunidad LGTBIQ+".

El cartel del año pasado, obra de Lluïsa Febrer, estuvo en el centro de una notable polémica que alcanzó un eco nacional. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, lo calificó de "vomitivo". La denuncia de Abogados Cristianos acabó siendo archivada.

Cartel del Sant Sebastià de Podemos de 2025. / DM

La semana pasada el Ayuntamiento anunció el programa oficial de actividades y conciertos para celebrar el patrón de Palma. La música empezará a sonar el día 16 en la plaza España. Actuará como cabeza de cartel Crystal Fighters , banda angloespañola de 'indirock' y música electrónica.

El sábado 17 de enero se celebrarán los ya consolidados 'tardeos' en la plaza Major y en la plaza Joan Carles I. Y el 19 se espera una nueva Revetla multitudinaria en el centro de Palma en el que hay programada una variada oferta musical.

