Fulgencio Coll acusa a Cort de haber contratado a un grupo "separatista" para los conciertos de Sant Sebastià

Fulgencio Coll, líder de Vox en Palma, ha acusado al Ayuntamiento de haber contratado a un grupo "separatista" para los conciertos de la Revetla de Sant Sebastià, el próximo 19 de enero. El regidor se ha referido a la banda de rock catalán Buhos, a la que ha criticado una supuesta cercanía con el independentismo.

"Loa en sus canciones el proceso de ruptura impulsado por Carlos Puigdemont. Y ha participado en incontables conciertos de apoyo a los políticos supremacistas que participaron en el golpe de la Generalitat el 1 de octubre de 2017", ha señalado el referencia al 'procés'.

"Un Ayuntamiento que no es de los llamados 'progres'"

Coll ha hecho estas declaraciones desde la plaza Joan Carles I, donde actuará el citado grupo. "Nos preguntamos cómo es posible que un Ayuntamiento que no es de los llamados 'progres' contrate a este grupo musical", ha manifestado el líder de Vox en alusión al equipo de gobierno municipal del PP. "No estamos en contra del arte ni de la música, pero sí de los que promocionan y apoyan el separatismo", ha sentenciado.

Además de este grupo catalán, se subirán al escenario de la plaza Joan Carles I Guaraná, Pèl de Gall, Negre (ganador del concurso Pop Rock 2023) y Mon Joan Tiquat (finalista del concurso Pop Rock).