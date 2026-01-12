Convocan manifestaciones en la Policía Local de Palma para exigir el Plan de Ordenación: "Se ríen en nuestra cara"

Los sindicatos CSIF, SPPME, UGT y CCOO han anunciado una ronda de movilizaciones, la primera de las cuales tendrá lugar el próximo 29 de enero a las 10.00 horas en la plaza de Cort, para reclamar la puesta en marcha del Plan de Ordenación del cuerpo, que estaba previsto para el pasado 1 de enero.

"No sólo no se ha cumplido con el compromiso pactado. Además, estamos viendo con inquietud que nadie hace nada y pasaremos otra legislatura igual. Nos da la sensación de que están jugando con nosotros y además se ríen en nuestra cara", han señalado las organizaciones en un comunicado.

Los sindicatos han recordado que llevan "mucho tiempo" reclamando activamente la modernización del organigrama de la Policía Local de Palma.

Para las organizaciones, se trata de un modelo anticuado que no da el servicio de calidad que merece la capital del archipiélago y creen que la única fórmula para llevar a cabo la modernización es mediante un plan de ordenación que se adapte a las necesidades de Palma.

Según han recordado, el Ayuntamiento se comprometió con la ciudadanía, con los sindicatos y con el cuerpo a que el 1 de enero de 2026 se pondría en marcha el plan. Sin embargo, han lamentado, este compromiso no se ha cumplido.

"Por tanto, los sindicatos firmantes decimos basta", han afirmado, avanzando que hasta que no se ponga en marcha el plan habrá manifestaciones, presencias en las actividades del alcalde, Jaime Martínez, en el pleno y otras acciones. "Será nuestra manera de demostrar que estamos hartos", han adelantado..

Según han apuntado, la de Cort del día 29 de enero será "la primera de muchas" hasta que el plan de ordenación y la adecuación salarial estén en marcha.