El nuevo Paseo Marítimo renueva su oferta de restaurantes: De la brasería Mar Salada al japonés Roka o el nuevo bar Marítimo

Tras la inauguración de la remodelación integral del nuevo Paseo Marítimo de Palma, el año 2026 y el principio de 2027 estarán marcados por la renovación de su oferta de restauración y también de ocio, con la apertura de diez nuevos restaurantes, una discoteca y la mejora de los muelles de gestión directa.

De forma inminente, la Autoridad Portuaria de Baleares recepcionará las obras ya finalizadas del Club de Mar, tras una inversión de 84 millones de euros, confirma su director, José Luis Arrom, que espera que el acto se produzca alrededor del 15 de enero, aunque todavía no hay una fecha fijada.

Según explica, la recepción de las nuevas instalaciones permitirá a la marina privada abrir la nueva pasarela que conecta el Paseo Marítimo con el club e ir presentando paulatinamente su nueva oferta comercial y de restauración ligada a esta apertura.

"En estos momentos ya están adjudicadas el 85% de las nuevas tiendas", detalla Arrom, entre las que se cuentan, en un primer nivel, una heladería, una joyería, una tienda de perlas, una boutique de moda femenina y otra de lencería y baño. Y en un segundo nivel, otra línea más centrada en la actividad náutica y las necesidades de los usuarios del puerto: oficinas de brokers de embarcaciones, servicios de astilleros y tiendas de efectos y productos náuticos, además de un supermercado de El Corte Inglés.

Pasarela que conecta el Paseo Marítimo con el Club de Mar / Miguel Vicens

"En cuanto a los cuatro nuevos restaurantes, se ha empezado a trabajar en el montaje del Bar de la Marina, el primero que se adjudicó, que gestionará el grupo Camper de Llorenç Fluxà y su hijo Miquel, y dirigirá Perico Cortés, del restaurante Brutus", explica Arrom. "En cuanto a los dos nuevos restaurantes que quedan, el primero situado frente a la marina y el segundo junto al Yacht Club y la piscina, en la zona exclusiva de socios, tendrán una oferta diferenciada y en estos momentos tenemos dos ofertas para gestionarlos de dos importantes grupos de restauración de Madrid", avanza. "Por último, el nuevo restaurante Mar Salada, situado en lo alto del nuevo edificio frente a la entrada, con dos plantas de aparcamiento en los bajos y un jardín vertical, será un restaurante brasería solo de apertura nocturna, con la particularidad de que cuando cierre la cocina será posible tomar una copa con ambientación musical», declara José Luis Arrom.

Los nuevos cuatro restaurantes del Club de Mar no son la única novedad en la nueva oferta de restauración del Paseo Marítimo.

El restaurante japonés Roka recuperará los terrenos de la antigua discoteca Pachá, hoy en ruinas / Miguel Vicens

Bajo los jardines de Natzaret, en el solar en ruinas de lo que fue sucesivamente desde finales de los ochenta las discotecas Luna, Abraxas y Pachá, el grupo de restauración internacional Azumi, con locales en Londres, Dubai y Estados Unidos, tiene previsto abrir el restaurante japonés Roka, cuya oferta ya se ha podido degustar en el restaurante Cap Vermell de Canyamel. El nuevo local será diseñado por el estudio Gras de Arquitectura de Guillem Reynés, responsable en el mismo Paseo Marítimo del restaurante-espectáculo Lío y de la renovación de la plaza Gomila. Está previsto que el nuevo restaurante pueda abrir sus puertas en 2027.

El restaurante del torrente de Sant Magí, pendiente de adjudicación, ya se encuentra en obras / Miguel Vicens

Iniciativa privada y concursos de renovación de concesiones

Gran parte de la renovación de la oferta de restauración del Paseo Marítimo la impulsa la Autoridad Portuaria de Balears a través de los nuevos concursos que ha convocado y de la remodelación de los muelles de gestión directa.

El primero de ellos está situado junto al torrente de San Magí. Y durante su última época funcionó con la denominación de Can Blanc, hasta su cierre al principio de la reforma integral de la vía. Posee 7.000 metros cuadrados de espacio útil y el plazo máximo de concesión será de 18 años, incluyendo la remodelación completa del local y su adaptación al nuevo diseño del entorno.

El concurso del nuevo local, cuyas obras ya han empezado, fue publicado el pasado mes de noviembre y se hizo público conjuntamente con el del Varadero, situado en el camí de la Escollera y con una superficie de 1.000 metros cuadrados. En este caso, la nueva concesión será solo de seis años, pues su futuro está supeditado a la remodelación del Puerto de Palma y a la recuperación del histórico Passeig de la Riba, con su faro de 1899 incluido.

El restaurante que también está previsto que renueve su concesión es el del Moll de las Golondrinas, pendiente de renovación integral de la zona y cuyo concurso, todavía por convocar, se ha separado de otros dos que afectan a la dársena: el del Bus Náutic y el de la gestión de los nuevos amarres de embarcaciones de excursiones turísticas.

La Autoridad Portuaria volverá a sacar a concurso el veterano Bar Marítimo, ahora en una ubicación completamente renovada / Miguel Vicens

También está prevista la convocatoria del nuevo concurso de lo que fue el veterano Bar Marítimo, tal como informó Diario de Mallorca, cuyos orígenes se remontan a 1953 y que ahora disfruta de la renovada plaza de Santo Domingo de la Calzada, sin el vial abierto al tráfico en el interior y con más superficie peatonal y ajardinada.

Además, la Autoridad Portuaria acaba de adjudicar al grupo Coliving Puig de Alaró la nueva concesión del Bar Pesquero por un periodo de 16 años. Con sus 732,90 metros cuadrados, el nuevo adjudicatario invertirá 2,9 millones de euros en la renovación integral de su edificio y espacio disponible.

El nuevo bar Pesquero invertirá 2,9 millones de euros en su renovación / Autoridad Portuaria de Baleares

Del mismo modo, entre la nueva oferta del Paseo Marítimo hay que contar el mesón Don Caracol, especializado en carnes a la brasa, que ha abierto su cuarto restaurante en el número 25 de la calle Gabriel Roca. Del mismo modo, el restaurante napolitano Mama’s Pepper abrirá próximamente muy cerca del Hotel Palma Marina su tercer restaurante en Palma tras los locales con los que cuenta en Santa Catalina y la plaza Major. Y la discoteca Social Club ultima la reforma en la antigua discoteca del Hotel Victoria para regresar al Paseo Marítimo tras el cierre del que fue su local frente al edificio Mediterráneo.