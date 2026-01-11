Huevos contra la lluvia: Sant Tianet vuelve a tomar las calles de Palma

Durante Sant Sebastià, en Palma, no solo se celebran fiestas de carácter institucional. La cofradía del patrón de Ciutat organiza por estas fechas, con la colaboración de entidades como Orgull Llonguet, Sant Tianet, una festividad que cada año suma éxito y prestigio y que esta edición ha logrado congregar a más de 200 personas para recorrer las principales calles de la ciudad. El objetivo principal del evento: entregar docenas de huevos al convento de Santa Clara para que no llueva el día de la revetlla.

La fiesta ha empezado antes de visitar a las monjas. A primera hora de la mañana -a las 10, es domingo-, las cofradías, formadas en mayor medida por familias y niños pequeños, se han concentrado en la calle Ca'n Vatlori para dar comienzo al pasacalles hasta el histórico convento. Xeremiers, caperrots y dimonis encabezaban una comitiva en la cual los más pequeños portaban sobre sus hombros el 'paso' de Sant Tianet.

Música, fiesta y alegría definen el trayecto del pasacalles hasta Santa Clara. Los dimonis haciendo gamberradas, los más pequeños expectantes por llegar al convento y los xeremiers marcando el ritmo del camino.

Ofrenda en Santa Clara

Poco antes de las once de la mañana, el pasacalles entraba en el patio del convento de Santa Clara. Los dimonis, por respeto a la institución eclesiástica, se han quedado fuera del recinto. Las cofradías de Sant Sebastià, Sa Nostra, Dali Cebes Tia y Na Coca i les Seves Tianes, cada una identificada con un color representativo, han juntado a los más pequeños para proceder con la ofrenda. Cada año son más las cofradías que deciden sumarse a Sant Tianet.

Mayores y pequeños se han dirigido primero a una pequeña puerta situada en el patio exterior del convento, cerca de la puerta de la iglesia, para llamar a las monjas. Acto seguido, se han dispuesto en el interior de una estancia contigua a la cual también se accedía desde el patio.

Ha sido entonces cuando, después de saludarse y de ofrecer un cántico a las monjas, los niños y niñas han empezado a entregarles los huevos que portaban en cestas y diferentes recipientes. Un reducido grupo de religiosas aguardaba tras unas vallas metálicas que las separaban de la multitud e iba recogiendo los huevos. Todo con tal de que en la revetlla de Sant Sebastià no llueva. Las cofradías han gritado en el interior "¡Visca Sant Sebastià!" y, tras unos minutos de descanso, han emprendido el camino hacia la plaza de Can Vinagre, en la calle Oms.

¿Harina o caramelos?

Una vez hecha la ofrenda, la comitiva de Sant Tianet se ha dirigido hacia la plaza de Can Vinagre para culimnar la fiesta. Sobre las doce del mediodía, los caperrots bajaban por Oms hacia la plaza, situada frente al Bar España, cuyo dueño, el veterano Mateu Martorell, parecía el encargado de mantener y controlar el fuego de las torradores, acompañado siempre de su bastón.

Ya situados, dado comienzo el último espectáculo. Tras un ball de caperrots, los dimonis han abierto un círculo entre el público y, de lado a lado de la calle, han colgado de una cuerda varias ollas de barro que los más pequeños tenían que romper con un palo y con los ojos vendados. Harina o caramelos, nadie sabía qué había en su interior. Uno a uno, varios infantes han participado en la actividad, que ha servido como colofón de una intensa y alegre mañana.

Para terminar, los asistentes han podido disfrutar de una buena torrada y, los más pequeños, de varios juegos infantiles instalados en mitad de la calle. Sant Tianet, un año más, ha vuelto a demostrar que este tipo de celebraciones ciudadanas, de carácter más informal y ocioso, siguen triunfando entre un público que huye de las fiestas cada vez más institucionalizadas y masificadas de Palma.