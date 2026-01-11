Comercio emblemático
El histórico Forn Ca l’Amo en Pep de Establiments se traspasa
El histórico Forn Ca l’Amo en Pep de Establiments se traspasa. Así se ha dado a conocer en las redes sociales de esta emblemática panadería palmesana que estuvo cerrada durante dos semanas en febrero del año pasado por fallecimiento del panadero y alma del establecimiento, Arnau Company.
Tal y como explicó este diario, la propiedad tuvo dudas sobre si mantener abiertas las puertas y finalmente decidieron que el horno tenía que volver a abrir, labor de la que fue artífice el hijo de Arnau Company, Joan.
El Forn de Ca l’Amo en Pep nació a finales del siglo XIX de la mano de Amador Salom Calafat, natural de Vilafranca y primer propietario del obrador. Este compró el edificio donde antiguamente había unos almacenes y en el cual, además de montar la panadería, levantó diferentes viviendas alrededor.
Tiempo después entró a trabajar en la panadería el padre de Arnau Company Florit, Joan Company. Entre los años 50 y 60, Arnau empezó a trabajar con su padre.
El local mantiene la producción de dulces y pasteles de manera tradicional a través de un horno moruno de piedra y conserva una infinidad de detalles propios de la identidad isleña.
