Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sant Sebastià PalmaCooperativa AlemanaRescate Ciclista
instagramlinkedin

Comercio emblemático

El histórico Forn Ca l’Amo en Pep de Establiments se traspasa

Un cliente compra en el Forn Ca l’Amo en Pep. | MANU MIELNIEZUK

Un cliente compra en el Forn Ca l’Amo en Pep. | MANU MIELNIEZUK

Redacción Palma

Palma

El histórico Forn Ca l’Amo en Pep de Establiments se traspasa. Así se ha dado a conocer en las redes sociales de esta emblemática panadería palmesana que estuvo cerrada durante dos semanas en febrero del año pasado por fallecimiento del panadero y alma del establecimiento, Arnau Company.

Tal y como explicó este diario, la propiedad tuvo dudas sobre si mantener abiertas las puertas y finalmente decidieron que el horno tenía que volver a abrir, labor de la que fue artífice el hijo de Arnau Company, Joan.

El Forn de Ca l’Amo en Pep nació a finales del siglo XIX de la mano de Amador Salom Calafat, natural de Vilafranca y primer propietario del obrador. Este compró el edificio donde antiguamente había unos almacenes y en el cual, además de montar la panadería, levantó diferentes viviendas alrededor.

Tiempo después entró a trabajar en la panadería el padre de Arnau Company Florit, Joan Company. Entre los años 50 y 60, Arnau empezó a trabajar con su padre.

Noticias relacionadas y más

El local mantiene la producción de dulces y pasteles de manera tradicional a través de un horno moruno de piedra y conserva una infinidad de detalles propios de la identidad isleña.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado
  2. El popular bar Three Lions del Paseo Marítimo de Palma pierde la licencia de café concierto tras las denuncias de los vecinos por ruidos
  3. Hasta dos meses de espera para obtener la nueva Tarjeta Única de transporte en Palma
  4. El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual 'fractura urbana
  5. Sant Sebastià Palma 2026: consulta aquí todos los conciertos y actividades programadas
  6. Todo lo que debes saber sobre la Cabalgata de los Reyes Magos de Palma
  7. Las fiestas de Sant Sebastià arrancarán con baja probabilidad de precipitaciones y mínimas de hasta ocho grados
  8. Así será la Fortalesa del Temple, el nuevo museo que explicará la Edad Media en Palma

El histórico Forn Ca l’Amo en Pep de Establiments se traspasa

El nuevo Paseo Marítimo renueva su oferta de restaurantes: De la brasería Mar Salada al japonés Roka o el nuevo bar Marítimo

Palma revive la leyenda de Sant Sebastià con la segunda edición del 'Día de la Peste'

Palma revive la leyenda de Sant Sebastià con la segunda edición del 'Día de la Peste'

"¡Visca Sant Sebastià!": arrancan las fiestas de Palma con el despertar del Drac de na Coca

"¡Visca Sant Sebastià!": arrancan las fiestas de Palma con el despertar del Drac de na Coca

El PSOE denuncia la «parálisis absoluta» del plan de aparcamientos

Hasta dos meses de espera para obtener la nueva Tarjeta Única de transporte en Palma

Hasta dos meses de espera para obtener la nueva Tarjeta Única de transporte en Palma

El Terreno, la remodelación de un barrio degradado ante la amenaza de la gentrificación: "La zona estaba abandonada, se tenía que actuar"

El Terreno, la remodelación de un barrio degradado ante la amenaza de la gentrificación: "La zona estaba abandonada, se tenía que actuar"

Terreno Barrio Hotel, la apuesta de la familia Piñero por revitalizar 'su barrio' en Palma con su primer alojamiento urbano

Terreno Barrio Hotel, la apuesta de la familia Piñero por revitalizar 'su barrio' en Palma con su primer alojamiento urbano
Tracking Pixel Contents