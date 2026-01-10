"¡Visca Sant Sebastià!", arrancan las fiestas de Palma con el despertar del Drac de na Coca

Un sol radiante con sus rayos colándose por el cielo de la plaza de Cort ha acompañado a este sábado fresco y ventoso en el que el Drac de na Coca ha vuelto a despertar pasadas las doce del mediodía para deleite del público infantil que ha participado en la celebración del sus a las fiestas de Sant Sebastià de Palma. La mayoría ha llegado bien temprano para congregarse frente al Ayuntamiento y no perderse detalle de los bailes de gegants, capgrossos, dimonis y xeremiers en una mañana animada al ritmo de las batucadas Nam Sobrats y Saravá.

La ceremonia que marca el inicio de las fiestas patronales de Palma ha culminado como cada año con una hilera de niños haciendo cola para alimentar al Drac de na Coca con pebres de cirereta para brindarle la fortaleza necesaria para encender la llama de los foguerons. Para acompañar la tradición alumnas de sexto de primaria de la Escola Pius XII han sido las protagonistas del Pregonet con el cuento El Drac de na Coca, la flama de la festa, de Caterina Valriu, amenizado por los capgrossos que han interpretado la leyenda. Arlet, Royem, Mariona, Àngela, Carla e Ilca subidas en el escenario han brillado con una declamación elocuente muy bien ensayada.

La ceremonia ha comenzado pasadas las diez de la mañana con la llegada de la batucada Nam Sobrats. Después desde el balcón de Cort daban instrucciones al público para acompañarles con las palmas durante su interpretacion de Another One Bites the Dust, de Queen. Las presentadoras del acto, Mónica y Amrit, también alumnas del Pius XII, arrancaban las sonrisas de las familias cuando recordaban que en las fiestas palmesanas no suele faltar la lluvia.

La llegada de los capgrossos, dimonis y gegants amenizada por la música de la xeremiers de la Escola de Música i Danses de Mallorca y la colaboración de l'Estol de Geganters, Sonadores i Balladors de Mallorca han provocado el deleite de los más pequeños, sobre todo cuando alguno de los dimoni más revoltosos se les acercaban haciendo de las suyas.

El alcalde, Jaime Martínez, acompañado por la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, daba la bienvenida a los asistentes y deseaba unas felices fiestas a los palmesanos:“¡Visca Sant Sebastià!, ¡Visca Palma!”.

A las doce del mediodía han sonado las campanadas de'en Figuera con lo que este sábado arrancan oficialmente las fiestas.

La entrada del Drac de na Coca en la plaza de Cort precedido por la batucada Saravá marcaba el momento más esperado por muchos. Tras ser colocado junto a una de las puertas del Consistorio y ser alimentado primero con los pebres de cirereta por parte Martínez y Roca la chiquillería ha seguido con la tarea. La fiesta, la cultura y las tradiciones se harán dueñas los próximos días de las plazas de Ciutat.