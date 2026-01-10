El PSOE denuncia la «parálisis absoluta» del plan de aparcamientos

El PSOE Palma criticó ayer la «parálisis absoluta» del plan de aparcamientos presentado por el equipo de gobierno del Ayuntamiento en verano de 2024 y del que, según aseguraron, «no se ha hecho nada».

Según afirman, dos años y medio después, «la ciudadanía sigue esperando unos proyectos que, a día de hoy, no son más que humo», lamentó la formación socialista a través de una nota de prensa emitida ayer.

Para el portavoz adjunto del PSOE Palma, Francesc Dalmau, la «parálisis» del gobierno municipal es «absoluta». «No han movido ni una piedra, ya está bien de promesas faraónicas que no resuelven los problemas de la gente, como la compra de Gesa o el recinto ferial, que nadie ha pedido», sostuvo.

En verano de 2024, Cort presentó un plan de aparcamientos que preveía infraestructuras en diferentes barrios de Palma y, en julio de 2025, se adjudicó el contrato para realizar estudios de estos nuevos aparcamientos. No obstante, según Dalmau, se trata de «un plan fantasma sin presupuesto ni compromiso financiero».

Sostenibilidad

El portavoz socialista apuntó que el citado plan «incumplía» el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), participado con las entidades ciudadanas y que sigue vigente. El PMUS prevé y prioriza aparcamientos, indicó, «que sí son necesarios» y que se tienen que ejecutar «de forma inmediata».

Estos son los aparcamientos de la plaza Progreso, de Arquitecte Bennàssar o el de Metge Josep Darder. «Esta desidia es una muestra más del abandono de las barriadas», consideró el Dalmau.

Así, también reclamó al equipo de gobierno municipal que «piense en la ciudadanía y no en los especuladores» y que «invierta, licite las obras y cumpla de forma inmediata con lo previsto en el Plan de Movilidad vigente del Ayuntamiento».

Con todo, la formación socialista pidió al alcalde de Palma, Jaime Martínez, que «se ponga a trabajar» y ponga en marcha unos aparcamientos que, según considera la formación socialista, son «muy necesarios».