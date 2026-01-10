Hasta dos meses de espera para obtener la nueva Tarjeta Única de transporte en Palma

El 31 de marzo será el último día en el que se podrá viajar en el bus de la EMT con la tarjeta ciudadana. Su sustituta, la Tarjeta Única, también permitirá viajar por toda la red de transporte público de la isla (tren, metro y bus TIB), pero buena parte de los usuarios todavía no la han solicitado. El Ayuntamiento de Palma se prepara para un previsible alud de peticiones las últimas semanas antes de que llegue esa fecha. En paralelo, sigue estudiando la fórmula para traspasar el saldo de las tarjetas ciudadanas al nuevo título de transporte.

La Tarjeta Única se tramita presencialmente y debe solicitarse pidiendo cita previa en la sede de la EMT de la calle Josep Anselm Clavé o en la estación Intermodal. Pero va para largo. En la EMT, la primera fecha disponible para cumplir con este trámite es el 10 de marzo, veinte días antes de la fecha límite. En cuanto a la Intermodal, este viernes no existía la posibilidad de concertar una cita en Palma porque no quedaban. Cort espera que haya disponibles a partir de este lunes, aunque se estaban dando a 40 días vista.

Desde este mes de enero no es posible solicitar la Tarjeta Única en ninguna de las Oficinas de Atención a la Ciudadanía (OAC) ni de PalmaActiva, pero Movilidad espera contar con más personal en estas dependencias municipales a partir de febrero para poder volver a tramitar el nuevo título de transporte. .

En este contexto, Cort reforzará el servicio para tramitar la Tarjeta Única con la contratación de diez auxiliares a lo largo de este mes. Estos trabajadores se instalarán en la estación Intermodal de Palma para gestionar la creciente demanda de nuevas solicitudes que se prevé. El Consistorio estima que hay en torno a 200.000 titulares de tarjetas ciudadanas en Palma y, hasta el pasado 20 de noviembre habían solicitado el nuevo sistema unas 29.000.

Aunque el plazo para solicitar la Tarjeta Única arrancó el 1 de octubre, Cort calcula que todavía quedan muchos usuarios por formalizar este trámite y quiere evitar, en la medida de lo posible, largas colas de ciudadanos a medida que se acerque la fecha límite del 31 de marzo. En todo caso, hay que recordar que los usuarios que ya tienen la Tarjeta Intermodal no deben realizar ningún trámite, ya que seguirá siendo válida.

Para solicitar la Tarjeta Única, es necesario presentar el documento de identidad vigente en original y copia. Si el documento no refleja residencia en Mallorca, se debe aportar un certificado de empadronamiento con una antigüedad máxima de seis meses.

El saldo de las tarjetas ciudadanas

Por otro lado, hay inquietud entre los usuarios que ya se han sacado la nueva Tarjeta Única porque el saldo que tenían en la anterior ha desaparecido. Y los afectados desconocen a día de hoy cómo recuperarán ese dinero. El área de Movilidad sigue estudiando la fórmula para traspasar esas cantidades a partir de marzo, cuando se haya formalizado el cambio de sistema.

El transporte público seguirá siendo gratuito este 2026 y por tanto no será necesario que las nuevas Tarjetas Únicas tengan saldo para viajar en el bus, pero los usuarios se preguntarán cómo recuperarán su dinero, aunque en la mayoría de los casos se trata de pequeñas cantidades.