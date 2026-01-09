Palmario: La izquierda rivaliza con tres proyectos para soterrar la Vía de Cintura
PSOE, Més y Podemos cuentan con diferentes planteamientos (y renders) para ejecutar una intervención contemplada en el Plan General de Palma
La izquierda de Palma y de Mallorca rivaliza con tres proyectos (y tres renders) para soterrar la Vía de Cintura. El PSOE reactivó el miércoles una reivindicación que ya estuvo en los programas de Podemos y de Més la pasada campaña electoral. Las tres propuestas apuestan por ‘coser’ los barrios de la ciudad que ahora se encuentran separados por una autopista de seis carriles e incluyen amplias zonas verdes en la superficie para disfrute de peatones y ciclistas. Aunque hay algunos matices.
Més per Palma: soterramiento total o parcial
Esta formación defendió en la campaña electoral la misma propuesta que, con Neus Truyol al frente de Urbanismo, se incluyó en el Plan General aprobado la pasada legislatura. Se contemplaba un soterramiento total o parcial, más económico, entre Son Bordoy y la calle Aragó. Los ecosoberanistas siguen reivindicando este planteamiento, más ahora teniendo en cuenta que la futura macrourbanización de Son Güells atraerá a miles de nuevos vecinos.
Podemos: «Los coches abajo, la vida arriba»
Podemos, por su parte, también llevó en su programa electoral un proyecto de soterramiento que definió el entonces conseller insular de Movilidad e Infraestructuras, Iván Sevillano. "Los coches abajo, la vida arriba", resumió entonces. La idea era crear en la superficie zonas verdes, espacios de encuentro para los ciudadanos y vías para ciclistas.
PSOE: Conectar barrios vulnerables
También afloran muchos metros cuadrados de zonas verdes en el planteamiento del PSOE, además de equipamientos y recorridos peatonales y ciclistas en el terreno que se ganaría a los coches. Y conectaría barrios vulnerables como Son Gotleu, Nou Llevant, la Soledat, Son Malferit o el Rafal Vell.
Soterramientos que se quedaron en un cajón
Es un viejo sueño del Ayuntamiento de Palma desde los tiempos de Joan Fageda, pero nunca se ha llevado a cabo porque esta faraónica intervención implica gastar millones de euros públicos, obras interminables y un más que probable caos circulatorio. Por eso Palma ha descartado siempre los soterramientos. Por ejemplo el de Avingudes, cuando existió un proyecto para unir el parque de ses Estacions con la plaza España. O, más recientemente, con la reforma del Passeig Marítim, donde también ganaron los coches.
