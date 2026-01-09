El Govern autoriza la remodelación de la desaladora de la Bahía de Palma por 58,9 millones

El Govern ha autorizado a la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) la remodelación integral de la desaladora de la Bahía de Palma y su gestión operativa por 58,9 millones de euros, como una "infraestructura esencial" para Mallorca, ha dicho el vicepresidente Antoni Costa.

El Consell de Govern ha autorizado en concreto el expediente de gasto para el contrato mixto de las obras de remodelación de la desalinizadora y del servicio de explotación, mantenimiento, conservación y operación de la instalación y de sus infraestructuras anexas, a licitar por un importe máximo de 48.688.036 euros, que ascienden con IVA a 58.912.524 euros.

La autorización del Consell de Govern permite avanzar en una actuación considerada estratégica para el sistema hídrico de Mallorca y da continuidad a la tramitación iniciada por Abaqua en mayo de 2025.

El portavoz del Govern ha subrayado que la remodelación modernizará esta una infraestructura que es "estratégica para el sistema de abastecimiento de Mallorca" y mejorará su eficiencia energética.

El informe de Abaqua de mayo de 2025 ponía de manifiesto la necesidad de acometer las obras de remodelación de la planta y la gestión operativa del servicio, teniendo en cuenta que las actuaciones de modernización acordadas en ejercicios anteriores no se habían iniciado y que el contrato vigente de explotación, mantenimiento y conservación de la desalinizadora estaba próximo a finalizar.

La fórmula del contrato mixto permite garantizar la continuidad del servicio durante todo el proceso, asegurar la coordinación entre las obras y la operativa diaria de la instalación y optimizar la gestión técnica y económica de la planta.

La desalinizadora de la bahía de Palma es especialmente relevante en contextos de sequía y en periodos de elevada demanda, ya que contribuye de forma decisiva a reforzar la garantía de suministro y a reducir la presión sobre los acuíferos.

El contrato establece un plazo de ejecución de las obras de 32 meses y un periodo de explotación de tres años.

Del presupuesto total, 37.166.355 euros son para las obras de remodelación y 11.521.681 a la explotación, mantenimiento, conservación y operación de la planta y de sus instalaciones anexas.

La inversión se distribuye de forma plurianual entre los ejercicios 2026 y 2029.

Las actuaciones previstas permitirán actualizar en profundidad la planta de la bahía de Palma, que cuenta con una capacidad de producción de 63.000 metros cúbicos diarios y cuyas instalaciones presentan un elevado grado de obsolescencia.

La remodelación incluirá la renovación de equipos electromecánicos, la mejora de los sistemas de captación y pretratamiento, la sustitución de elementos clave del proceso de osmosis inversa y la optimización de los sistemas eléctricos y de control para incrementar la eficiencia energética, mejorar la fiabilidad operativa y adecuar la instalación a los estándares actuales del sector.

También reforzará la seguridad de la instalación, facilitará las labores de mantenimiento y garantizará la continuidad del suministro durante las paradas técnicas, incluyendo la construcción de nuevos depósitos y la modernización de los sistemas de dosificación y almacenamiento de reactivos.