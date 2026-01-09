Descubren una puerta medieval durante la reforma del edificio del Arxiu Municipal

Los restos de una puerta medieval han aparecido durante el desarrollo de las obras de rehabilitación que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Palma en Can Bordils. El elemento se ha hallado en el patio del edificio y su arco conopial se ha dejado visible a los visitantes en el descansillo de una de las escaleras interiores, según ha explicado la arquitecta del área de Infraestructuras Sonia Franco, encargada de las intervenciones en el edificio.

La técnica ha explicado que se ha actuado sobre el alero de la calle Almudaina que se había deteriorado por las filtraciones de agua y la falta de mantenimiento a lo largo de los años. De este modo, se le ha hecho un tratamiento y se le ha aplicado un tinte.

En concreto, se ha llevado a cabo la impermeabilización integral de todas las cubiertas, con el objetivo de evitar filtraciones de agua; la reparación de los pilarillos de marés de la tercera planta y del alero de madera situado en la calle Almudaina; así como la rehabilitación de los cerramientos afectados por humedades en los muros del patio central, la planta baja y el semisótano del edificio principal.

En la base de los muros que rodean al patio central y en los sótanos donde se ubica parte del archivo se ha aplicado un tratamiento específico contra la humedad, y se ha procedido al repintado completo del patio.

Parte de la puerta medieval descubierta durante la reforma. / Cort

En el despacho interior, se han reparado las vigas de madera deterioradas, mientras que en el patio lateral se han ejecutado actuaciones destinadas a mejorar la transpirabilidad de los muros.

El primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, ha detallado que se han destinado 120.000 euros a las obras y las ha ejecutado la misma contrata que tiene el Consistorio para el mantenimiento, por lo que ha afirmado que se han hecho con un coste menor del que habría implicado una nueva licitación.

Asimismo, ha apuntado a la necesidad de estas reparaciones debido a que, desde que Can Bordils fue adquirido por Cort para convertirse en la sede del Archivo de Palma, "no se había hecho ninguna actuación en el edificio".

El edificio de Can Bordils está situado en uno de los principales cruces de la ciudad antigua. Los orígenes de la casa se remontan, como mínimo, a la época islámica, y, a partir del siglo XV, sirvió de hogar a las familias Sureda-Zanglada, Bordils --siglos XVII-XIX-- y Villalonga-Escalada --siglos XIX-XX--.

En 1936, fue adquirido por la familia Unzué, y, desde 1982, es propiedad del Ayuntamiento de Palma, que realizó una ambiciosa reforma para que el edificio pudiera acoger los fondos del archivo, que, hasta 1988, había estado situado en el tercer piso de la actual sede consistorial.

Actualmente, acoge hasta seis kilómetros de documentos, ya que recoge toda la documentación generada y recibida por parte de los órganos que, a lo largo de los siglos, han desarrollado funciones políticas y administrativas relacionadas con el Consistorio o con organismos autónomos vinculados al gobierno municipal y que, a raíz de los antecedentes históricos de la ciudad como eje neurálgico del territorio del Regne de Mallorca, sobrepasan los límites del territorio y de las competencias que ejerce ahora mismo el Ayuntamiento.

Acceso informático a bases de datos y fotografías

Igualmente, Can Bordils reúne otros fondos documentales de procedencia no municipal que, por diversos motivos, han sido depositados, donados o adquiridos por el Consistorio para proceder a su conservación o hacerlos objeto de proyectos de investigación.

En cuanto a los servicios que se prestan, los usuarios tienen la posibilidad de consultar en las dependencias del Arxiu Municipal de Palma, mediante cita previa, expedientes de licencias de obras tramitados entre los años 1900 y 1991, además de expedientes de licencias de actividades elaborados entre 1900 y 1996.

Paralelamente, los ciudadanos tienen acceso informático a bases de datos de los inventarios y el archivo fotográfico y los fondos documentales digitalizados, junto con el préstamo interno de documentos y el servicio de asesoramiento y guía.

Al mismo tiempo, Can Bordils realiza una importante labor de difusión de los fondos archivísticos municipales a través de exposiciones temporales, conferencias, visitas guiadas y la publicación de los ejemplares que forman parte de la colección Rúbrica.