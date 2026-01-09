La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado

La antigua tienda Recambios Martínez de la calle Metge Josep Darder de Palma se transforma en una de las primeras promociones de pisos a precio limitado por reconversión de locales de la ciudad. El antiguo local, con planta baja y dos pisos superiores, está siendo reformado para albergar un total de diez viviendas. Una actuación que se enmarca dentro de las medidas aprobadas por el Govern para hacer frente a la emergencia habitacional que viven las islas.

De esta forma, actualmente se están llevando a cabo las obras en la antigua tienda Recambios Martínez y se desconoce cuándo estará lista la promoción de los diez pisos. Por lo que respecta a los precios, cabe recordar que el precio máximo unitario por metro cuadrado de este tipo de pisos se obtiene aplicando un coeficiente multiplicador al precio máximo unitario de una vivienda protegida (VPO) situada en el mismo municipio y con la misma calificación energética.

Reconversión de locales

La reconversión de locales a viviendas es una de las medidas de la Ley 3/2024, a partir del decreto ley de emergencia del Govern. Todas estas viviendas, tanto la VPL como la vivienda pública del IBAVI, se destinan a residentes en las islas, con 5 años o más de residencia en Balears.

Según detallan desde la conselleria de Vivienda, por ahora hay más de 350 viviendas de precio limitado (VPL) por reconversión de locales que se tramitan en Balears, de los que unas 100 viviendas están en el municipio de Palma, y más de 90 en Manacor, que acoge la primera promoción de VPL desde el año pasado, también procedente de la reconversión de antiguos locales comerciales

Todas estas viviendas forman parte de las más de 7.000 viviendas asequibles para residentes en las islas que se están tramitando a través del plan de choque del Govern.

Licencias

Cabe recordar que se pueden solicitar licencias en los diferentes ayuntamientos (o presentar declaraciones responsables según el caso) para esta medida de reconversión de locales en viviendas de precio limitado, así como la división de viviendas, cambios de uso de equipamientos o incrementos de altura, hasta el mes de octubre 2027, ya que con la ley de simplificación administrativa el Govern amplió dos años más la vigencia de estas medidas

Cómo acceder a una VPL

Hay que presentar en la dirección general de Vivienda por registro de entrada o mediante trámite electrónico una declaración repsonsable firmada por el comprador o arrendatario, en el plazo de 30 días desde la formalización del contrato privado, en la cual se declara que la vivienda VPL se destinará a domicilio habitual y permanente y que el comprador/arrendatario cumple los requisitos establecidos para acceder a estas viviendas. Para acceder a una VPL el beneficiario deberá cumplir los siguientes requisitos:

-Ser mayor de edad con residencia permanente en Baleares como mínimo desde hace cinco años de manera consecutiva.

-Destinar la VPL a domicilio habitual y permanente.

-El beneficiario no podrá ser titular de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna vivienda libre o sometida a algún régimen de protección, salvo que la vivienda resulte sobrevenidamente inadecuada por las circunstancias personales o familiares o que hayan sido privados de su uso por causas no imputables a los interesados.

-Acreditar el cumplimiento de estos requisitos mediante la presentación de una declaración responsable.