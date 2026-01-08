Sant Sebastià Palma 2026: consulta aquí todos los conciertos y actividades programadas

El Ayuntamiento de Palma ha presentado este jueves el programa completo de conciertos y actividades para celebrar las fiestas de Sant Sebastià. Después del goteo de grupos que el Consistorio ha ido anunciando estos últimos días para actuar en la Revetla del 19 de enero, ya está confirmado el cartel completo de actuaciones en cada plaza.

"Hemos preparado un programa variado y transversal, pensado para todas las edades y todos los gustos, con una clara apuesta por el talento local y con presencia destacada de artistas de proyección nacional e internacional", ha indicado la regidora de Servicios Sociales y Participación Ciudadana, Lourdes Roca, que ha comparecido con Belén Pez, autora del cartel de las fiestas de Sant Sebastià 2026.

Inaugurará el programa de actividades el 'pregonet' representado por alumnos del colegio Pius XII y el despertar del Drac de na Coca este viernes 9. La jornada contará con la participación de las batucadas 'Nam sobrats' y 'Saravá'. También habrá 'xeremiers', 'gegants' y 'Capgrossos'.

Uno de los momentos más simbólicos será el 'pregonet' del Drac de na Coca y la 'flama de la festa' a cargo de Catalina Valriu. La celebración culminará con el despertar del dragón y su baile.

El sábado 10 de enero se celebrará, por segundo año consecutivo, el Dia de la Pesta, impulsada por la Obrería de Sant Sebastià.

El domingo 11 tendrá lugar el Sant Sebastià Petit en el parque de sa Riera entre las 10:30 y las 14:00 horas. El programa de actividades incluye talleres, espectáculos musicales, teatro, circo, tren infantil o actividades con EMAYA, Policía Local y EMT.

Los espectáculos contarán con intérpretes en lenguage de signos.

Conciertos

"Reforzamos aún más la apuesta por el talento local", ha señalado Roca en relación al cartel de grupos que actuarán. La música empezará a sonar el día 16 en la plaza España. Se subirán al escensario Tebals, finalista del concurso Pop Rock; los mallorquines Guille Wheel & The Waves; DMASSO; y como cabeza de cartel Crystal Fighters, banda angloespañola de 'indirock' y música electrónica.

Cartel de las fiestas de Sant Sebastià 2026. / Belén Pez

El sábado 17 de enero se celebrarán los ya consolidados 'tardeos', aunque este año cambian de ubicación. En la plaza Joan Carles I actuarán Víctor Magán, Óscar Romero y Manu Sánchez. Y en la plaza Major se citarán Gin Tonics Band, La Canción del Verano y Madison.

Hay que recordar que el año pasado se celebró en Cort y la afluencia de gente obligó a cerrar la plaza.

El lunes 19, la noche de la Revetla, se ha programado una variedad de conciertos que se celebrarán en la plaza España, plaza Joan Carles I, plaza de Cort y plaza Major.

En la plaza España hay "una propuesta joven y de electrolatino" con José de Rico, Henry Méndez, Danny Romero y Alex Martini. En la plaza Major será el turno de Pitxorines, banda formada por ocho jóvenes mallorquinas que modernizan canciones populares; y Toc de Crida, grupo mallorquín que parte del floklore tradicional.

En Cort actuará Burning, "una de las bandas más legendarias del rock español", ha señalado Roca. Compartirán plaza con Tennessee y Héroes Tribut Band.

Finalmente, en la plaza Joan Carles I se citarán Búhos, Guaraná, Pèl de Gall y Negre, ganadores del Poprock 2023. Durante la Revetla actuarán otros dos finalistas de este concurso: Mon Joan Tiquat, que actuará en esta misma plaza; y U.R. Bad, en Cort.

El lunes 20 de enero se celebrará la tradicional Diada Ciclista y los Premis Ciutat de Palma. El día 24 habrá una 'trobada de gegants' y 'cercavila' que irá de Cort a la plaza España. Y el 25 de enero volada de cometas en el Parc de la Mar. Ese mismo día se pondrá punto a las fiestas con el 'correfoc'.