El PSOE de Palma critica un Sant Sebastià Petit y una Rueta "descafeinados" y el PP lo desmiente

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Palma ha denunciado este jueves que, por segundo año consecutivo, la ciudad vivirá un Sant Sebastià Petit y una Rueta "totalmente descafeinados". Según los socialistas, la situación se debe a que el contrato para gestionar las actividades ha quedado parcialmente desierto, lo que, sostienen, provocará que "no haya animación infantil musical" ninguno de los dos días. Cort, por su parte, ha desmentido estas afirmaciones y subraya que sí ha incluido animación infantil musical y espectáculos familiares en la programación.

El portavoz socialista en Cort, Xisco Ducrós, ha atribuido esta circunstancia a la "dejadez” del equipo de gobierno. "No es casualidad, es dejadez. Mientras el alcalde se entretiene con grandes proyectos que nadie ha pedido, abandona las fiestas populares y a los niños", ha declarado.

De acuerdo con el PSOE, este año los niños que asistan a las actividades "no contarán con grupos de animación infantil con música en directo ni con una minidisco", y tampoco habrá elementos como confeti o burbujas gigantes. Los socialistas aseguran que, en el caso de sa Rueta, la programación queda todavía más recortada: no habrá personajes animados recorriendo las calles, ni pasacalles con zancudos, muñecos gigantes o vehículos extravagantes. También apuntan que no se prevé una pasarela para que los niños desfilen con sus disfraces, ni la presencia de animadores.

Ducrós ha cargado contra el alcalde, Jaime Martínez, y el Partido Popular, y ha contrapuesto esta situación a otras inversiones municipales. "Es muy triste que los niños sufran las consecuencias de un alcalde que solo se preocupa por sus ocurrencias, que se gasta 120 millones de euros en comprar el edificio de Gesa y es incapaz de programar un Sant Sebastià Petit y una Rueta en condiciones", ha afirmado.

Cort: "Un contrato menor para una programación completa y de calidad"

El equipo de gobierno municipal, por su parte, ha desmentido estas acusaciones. "Tal como se ha explicado detalladamente en la rueda de prensa realizada este jueves, para la celebración de Sant Sebastià Petit el programa incluye animación infantil musical y diversos espectáculos familiares", ha manifestado el Consistorio en una nota.

"En concreto, la programación de Sant Sebastià Petit se caracteriza por una amplia y variada oferta pensada para el público infantil y familiar. Incluye espectáculos musicales como ‘Trencaclosques’ y ‘Tipi Tipi Top’, con varios pases a lo largo de la mañana, así como minidisco infantil. También se han programado espectáculos escénicos y teatrales, entre los que destacan ‘La pingüina viatgera’, ‘El millor dimoni del món’, ‘El drac que va perdre el somriure’ y ‘El tresor de la mar’", ha destacado el Consistorio.

"La propuesta se completa con espectáculos de circo —como Gran Hotel, Circ Mecànic y Món Pirata, que incorporan acrobacias y números aéreos—, además de talleres y espacios lúdicos. Habrá juegos comunitarios, rocódromo, tren infantil, área de iniciación al circo y diversas zonas de juego diseñadas específicamente para niños", ha añadido.

El Consistorio indica que uno de los lotes de contratación vinculados a estas actividades, correspondiente al servicio de espectáculos y actuaciones musicales tanto para Sant Sebastià Petit, que se celebrará este domingo, como para Sa Rueta, tuvo que declararse desierto. Por este motivo, "se formalizó un contrato menor con el fin de garantizar que ambos días cuenten con una programación completa y de calidad".

Cort concluye lamentando que "se intente generar confusión entre la ciudadanía con informaciones incorrectas y reitera su compromiso con unas fiestas de Sant Sebastià familiares y de calidad, especialmente pensadas para los más pequeños".