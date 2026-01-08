Luz verde a la elaboración de un estudio técnico sobre el soterramiento de la Vía de Cintura de Palma propuesto por el PSOE

El pleno del Consell de Mallorca ha dado luz verde a una moción presentada por el PSIB para impulsar la elaboración de un estudio técnico que analice la viabilidad de soterrar la Vía de Cintura de Palma. La propuesta ha salido adelante con el respaldo de todos los grupos políticos, salvo Vox, que ha votado en contra, sumando un total de 25 votos favorables frente a cinco contrarios. Uno de los puntos de la iniciativa, referido a las características del futuro proyecto, ha contado con el apoyo de PSIB, MÉS y El PI (14 votos), la oposición de Vox (cuatro votos) y la abstención del PP (13).

Los socialistas defienden el soterramiento de esta infraestructura como una oportunidad para crear un gran corredor verde que permita conectar barrios y generar nuevos servicios y equipamientos. El conseller del PSIB Joan Ferrer, encargado de defender la moción, ha destacado la necesidad de estudiar esta opción para dar respuesta a la "fractura urbana" que, a su juicio, sufren zonas como Son Gotleu, Nou Llevant, la Soledat, Son Malferit o Rafal Vell.

Según Ferrer, la actuación permitiría aprovechar el espacio en superficie para crear áreas verdes, espacios públicos y recorridos para peatones y ciclistas, con el objetivo de "coser" esta parte de la ciudad. En este sentido, ha subrayado que se abre una "oportunidad para transformar Palma" y evitar que la Vía de Cintura actúe como una "frontera urbana" entre barrios desconectados.

Para hacer realidad el proyecto, el conseller socialista ha reclamado cooperación entre administraciones y financiación procedente tanto del Estado como de fondos europeos. La iniciativa será debatida también en el pleno del Ayuntamiento de Palma a finales de enero.

Desde el equipo de gobierno insular, el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha reprochado al PSIB que plantee esta propuesta desde la oposición -la iniciativa formaba parte del programa socialista en 2023 y fue incluida en el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Palma- y ha cuestionado uno de los puntos de la moción, al considerar que fijar una primera fase de actuación "se salta el estudio previo". Asimismo, ha defendido que la iniciativa debería instar explícitamente al Gobierno de España a asumir la financiación de la infraestructura. Rubio ha solicitado una transacción en este sentido, que ha sido rechazada por los socialistas.

El conseller de El PI, Antoni Salas, ha valorado positivamente la posibilidad de soterrar la vía por el impacto que tendría en la creación de zonas verdes y la mejora de las comunicaciones, y ha apoyado la realización del estudio, apelando al consenso para desarrollar un proyecto de esta envergadura. En la misma línea, el conseller de MÉS per Mallorca, Joan Llodrà, ha señalado que la iniciativa debería contar con financiación estatal. Por parte del PP, la consellera Núria Riera ha recordado que el soterramiento de la Vía de Cintura ha sido una promesa recurrente del PSIB en campañas electorales anteriores sin que se haya materializado.

Vox, único grupo que ha votado en contra, ha cuestionado la iniciativa. El conseller Toni Gili ha afirmado no entender la propuesta y ha puesto en duda la competencia del Consell en esta materia, al considerar que debería ser el Ayuntamiento de Palma quien solicitara el proyecto. "Parece que lo registraron el día de los inocentes", ha ironizado.

La iniciativa

La moción aprobada insta al Consell Executiu a impulsar, en colaboración con las administraciones competentes, un estudio previo de viabilidad sobre el soterramiento de la Vía de Cintura. Dicho análisis deberá abordar los aspectos técnicos, urbanísticos, ambientales y económicos de la actuación, así como las fases de ejecución planteadas.

Asimismo, se reclama al gobierno insular que busque activamente la colaboración y cofinanciación de otras instituciones, en especial del Ayuntamiento de Palma, el Govern, el Gobierno de España y fondos europeos. El texto también contempla comunicar estos acuerdos a las instituciones implicadas y a entidades sociales y ciudadanas, con el fin de compartir los objetivos del proyecto y establecer los primeros contactos para su desarrollo coordinado.

Finalmente, y con la abstención del PP, se ha aprobado que la primera fase del eventual proyecto se centre en mejorar la conexión urbana de Nou Llevant, la Soledat, Son Malferit, Son Gotleu y Rafal Vell.