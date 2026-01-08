Las 'escoletes' de Palma dignifican sus salarios: UGT celebra que la nueva licitación blinde el complemento autonómico

La Junta de Govern del Ayuntamiento de Palma dio el miércoles verde a los nuevos pliegos para la gestión de las ocho escoletes municipales, integrando de forma obligatoria las mejoras del complemento económico autonómico. Tras las intensas movilizaciones iniciadas en abril de 2025, el nuevo contrato blinda una subida salarial que permitirá a las educadoras percibir más de 1.700 euros mensuales brutos, alcanzando casi los 1.900 euros en función de su titulación y responsabilidades.

El panorama de la Educación Infantil de 0 a 3 años en Palma inicia una nueva etapa marcada por la estabilidad y el reconocimiento profesional tras años de reivindicaciones. UGT Ensenyament ha valorado de forma muy positiva que la nueva licitación de las escoletes de gestión indirecta incorpore de manera expresa las mejoras económicas derivadas del Acuerdo Autonómico para la creación de un Complemento Económico Autonómico. Este acuerdo, firmado por el sindicato y publicado oficialmente en el BOIB el pasado 2 de agosto de 2025, se convierte ahora en el eje central de las nuevas condiciones laborales del personal.

Este avance administrativo representa la victoria definitiva de un colectivo que el 28 de abril de 2025 inició una huelga indefinida para exigir la equiparación salarial con el resto del personal de los centros educativos municipales. Aquella jornada de protesta fue notable, con un seguimiento del 100% de las trabajadoras, a pesar de lo que los sindicatos calificaron como servicios mínimos abusivos del 92%. Durante aquellas movilizaciones, las empleadas de centros como Ciutat Antiga denunciaron la vulneración de su derecho a la huelga mediante "esquelas" simbólicas, una protesta visual que recordaba que la gran mayoría de la plantilla se veía obligada a trabajar a pesar del conflicto. La aprobación de los nuevos pliegos da cumplimiento al compromiso del actual equipo de gobierno de poner fin a una situación de precariedad y diferencias salariales que se arrastraba desde el año 2016.

El impacto real en las nóminas

La nueva licitación garantiza que el Complemento Económico Autonómico sea de cumplimiento obligatorio para todas las empresas que gestionen los centros 0-3 de titularidad municipal y gestión indirecta. Este complemento, financiado íntegramente con fondos públicos autonómicos, se añade a las retribuciones ya establecidas en el XIII Convenio Colectivo de Centros de Asistencia y Educación Infantil, asegurando una mejora salarial homogénea y estable para toda la plantilla.

En términos económicos, el salto es sustancial y responde a la necesidad "de reconocer la responsabilidad educativa del personal". Según las nuevas tablas salariales aplicables desde septiembre de 2025, proporcionadas por el sindicato UGT, una educadora infantil pasará de un salario base de 20.051,08 euros anuales, distribuidos en 14 pagas de 1.432,22 euros, a los que se suma de forma obligatoria el complemento autonómico de 300 euros mensuales. Esto significa que, frente a los 1.210 euros mensuales brutos que percibían anteriormente, ahora pasarán a cobrar un mínimo de 1.732,22 euros.

Además, el sindicato subraya que la retribución puede ser incluso superior si se cumplen ciertos requisitos de formación y responsabilidad. Aquellas profesionales que cuenten con el Grado en Educación Infantil o equivalente percibirán un plus de 100 euros al mes por formación superior, y si además ejercen funciones de tutoría, sumarán otros 60 euros mensuales. En total, una educadora infantil bajo estas condiciones podrá alcanzar un salario bruto de 1.892,22 euros al mes, lo que supone un incremento de 682,22 euros respecto a lo que percibía antes del inicio del conflicto laboral.

Mejoras para todas las categorías

La licitación no solo beneficia al personal docente, sino que se ha diseñado para dignificar todas las figuras necesarias en una escoleta. El personal especializado, que incluye perfiles como logopedas, psicólogos, enfermeros o trabajadores sociales, verá incrementada su nómina con un complemento autonómico de 400 euros mensuales. Del mismo modo, el personal de servicios generales, cocina, limpieza y mantenimiento recibirá un incremento de 200 euros mensuales "para compensar el coste de la vida en las islas y reconocer su labor esencial en el funcionamiento de los centros".

El presupuesto base de licitación para este contrato asciende a 11.786.161,76 euros para los dos primeros años, lo que representa casi dos millones de euros más que la licitación del año 2022. En caso de que se ejecuten las dos prórrogas de un año previstas, el importe total del contrato podría alcanzar los 23,57 millones de euros. Esta dotación económica adicional no solo cubre el aumento de los costes salariales, sino que también garantiza mejoras en el mantenimiento de las instalaciones y en los recursos materiales para los ocho centros afectados: s’Arenal, Ciutat Antiga, Santa Creu, Maria Mut, Son Fuster, Son Ferriol, Son Espanyolet y Can Alonso.

La regidora de Educación y Servicios Sociales, Lourdes Roca, enfatizó que este nuevo contrato da cumplimiento al compromiso firme de poner fin a una situación que se había prolongado durante demasiado tiempo. Los pliegos también incorporan criterios de adjudicación que valoran positivamente a aquellas empresas que presenten ofertas con incrementos mensuales por trabajador superiores a lo establecido en el convenio, así como la incorporación de un Plan de coordinación del modelo de inclusión con figuras especialistas.

Desde UGT Ensenyament han reafirmado su compromiso de continuar vigilando por que se cumpla íntegramente "tanto el convenio como el complemento en esta y en futuras licitaciones". Para el sindicato, esta nueva etapa en las escoletes de Palma "demuestra que invertir en la etapa educativa de 0 a 3 años es invertir en igualdad, calidad educativa y ocupación digna", alejando al sector de la precariedad que motivó las intensas protestas del pasado curso.