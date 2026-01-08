Consulta todos los conciertos de la revetla de Sant Sebastià 2026 de Palma

El ayuntamiento de Palma ha hecho público el cartel de la revetla de Sant Sebastià 2026, que se celebrará el próximo 19 de enero con concertos programados en numerosas plazas de la ciudad.

Estos son los grupos que actuarán:

Plaza de España

Los conciertos en esta plaza estarán dedicados a la música electrolatina. Actuarán:

José de Rico

Henry Méndez

Danny Romero

Alex Martini

Plaza Major

Actuarán en esta plaza dos grupos mallorquines que han renovado la música popular y el folklore tradicional:

El grupo Pitxorines / .

Plaza Joan Carler I (de las Tortugues)

Plaza dedicada al pop rock nacional. Actuarán:

Buhos

Guaraná

Pèl de Gall

Negre (ganador del concurso Pop Rock 2023)

Mon Joan Tiquat (finalista del concurso Pop Rock)

Pèl de Gall, durante un concierto / DM

Plaza de Cort

En esta plaza actuarán:

Burning

Tennessee

Heroes Tribut Band

U.R BAD (finalista del concurso Pop Rock)

Revetla de Sant Sebastià de Palma 2026 Estos son los grupos que actuarán en la revetla de Sant Sebastià de Palma

Otros conciertos

Además de la revetla el 19 de enero, los conciertos de las fiestas de Sant Sebastià se inaugurarán el viernes 16 con la actuación gratuita en la plaza de España con los grupos:

Crystal Fighters

Guille Wheel & The Waves

DmassO

Tebals (finalista del concurso Pop Rock)

Tardeos

El sábado 17 de enero hay otras actuaciones programadas en el marco de los Tardeos de Sant Sebastià.