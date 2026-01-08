Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consulta todos los conciertos de la revetla de Sant Sebastià 2026 de Palma

Grupos mallorquines como Pitxorines y Toc de Crida actuarán en la plaza Major, mientras que Buhos y Guaraná lo harán en la plaza Joan Carles I

Duna Márquez

Palma

El ayuntamiento de Palma ha hecho público el cartel de la revetla de Sant Sebastià 2026, que se celebrará el próximo 19 de enero con concertos programados en numerosas plazas de la ciudad.

Estos son los grupos que actuarán:

Plaza de España

Los conciertos en esta plaza estarán dedicados a la música electrolatina. Actuarán:

  • José de Rico
  • Henry Méndez
  • Danny Romero
  • Alex Martini

Plaza Major

Actuarán en esta plaza dos grupos mallorquines que han renovado la música popular y el folklore tradicional:

Plaza Joan Carler I (de las Tortugues)

Plaza dedicada al pop rock nacional. Actuarán:

  • Buhos
  • Guaraná
  • Pèl de Gall
  • Negre (ganador del concurso Pop Rock 2023)
  • Mon Joan Tiquat (finalista del concurso Pop Rock)
Plaza de Cort

En esta plaza actuarán:

  • Burning
  • Tennessee
  • Heroes Tribut Band
  • U.R BAD (finalista del concurso Pop Rock)

Revetla de Sant Sebastià de Palma 2026

Estos son los grupos que actuarán en la revetla de Sant Sebastià de Palma

Otros conciertos

Además de la revetla el 19 de enero, los conciertos de las fiestas de Sant Sebastià se inaugurarán el viernes 16 con la actuación gratuita en la plaza de España con los grupos:

  • Crystal Fighters
  • Guille Wheel & The Waves
  • DmassO
  • Tebals (finalista del concurso Pop Rock)

Tardeos

El sábado 17 de enero hay otras actuaciones programadas en el marco de los Tardeos de Sant Sebastià.

  • En la plaza Joan Carles I (de las Tortugues) actuarán: Víctor Magán, Manu Sánchez y Tere G.
  • En la plaza Major actuarán: Gintonics Band, La Canción del Verano y Madison.

