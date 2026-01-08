Consulta todos los conciertos de la revetla de Sant Sebastià 2026 de Palma
Grupos mallorquines como Pitxorines y Toc de Crida actuarán en la plaza Major, mientras que Buhos y Guaraná lo harán en la plaza Joan Carles I
El ayuntamiento de Palma ha hecho público el cartel de la revetla de Sant Sebastià 2026, que se celebrará el próximo 19 de enero con concertos programados en numerosas plazas de la ciudad.
Estos son los grupos que actuarán:
Plaza de España
Los conciertos en esta plaza estarán dedicados a la música electrolatina. Actuarán:
- José de Rico
- Henry Méndez
- Danny Romero
- Alex Martini
Plaza Major
Actuarán en esta plaza dos grupos mallorquines que han renovado la música popular y el folklore tradicional:
Plaza Joan Carler I (de las Tortugues)
Plaza dedicada al pop rock nacional. Actuarán:
- Buhos
- Guaraná
- Pèl de Gall
- Negre (ganador del concurso Pop Rock 2023)
- Mon Joan Tiquat (finalista del concurso Pop Rock)
Plaza de Cort
En esta plaza actuarán:
- Burning
- Tennessee
- Heroes Tribut Band
- U.R BAD (finalista del concurso Pop Rock)
Otros conciertos
Además de la revetla el 19 de enero, los conciertos de las fiestas de Sant Sebastià se inaugurarán el viernes 16 con la actuación gratuita en la plaza de España con los grupos:
- Crystal Fighters
- Guille Wheel & The Waves
- DmassO
- Tebals (finalista del concurso Pop Rock)
Tardeos
El sábado 17 de enero hay otras actuaciones programadas en el marco de los Tardeos de Sant Sebastià.
- En la plaza Joan Carles I (de las Tortugues) actuarán: Víctor Magán, Manu Sánchez y Tere G.
- En la plaza Major actuarán: Gintonics Band, La Canción del Verano y Madison.
- El popular bar Three Lions del Paseo Marítimo de Palma pierde la licencia de café concierto tras las denuncias de los vecinos por ruidos
- El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual 'fractura urbana
- Todo lo que debes saber sobre la Cabalgata de los Reyes Magos de Palma
- Las fiestas de Sant Sebastià arrancarán con baja probabilidad de precipitaciones y mínimas de hasta ocho grados
- Así será la Fortalesa del Temple, el nuevo museo que explicará la Edad Media en Palma
- Este será el recorrido de la cabalgata de los Reyes Magos en Palma
- Consulta los cortes de tráfico en Palma por la Cabalgata de los Reyes Magos
- Estos son los dos nuevos artistas confirmados para las fiestas de Sant Sebastià 2026 de Palma