La basura se acumula en la Platja de Palma en medio de un conflicto laboral

El fin de la concesión de Mar de Mallorca el pasado noviembre después de 30 años a cargo de la limpieza, mantenimiento, jardinería y gestión de las hamacas de la Platja de Palma ha derivado en un conflicto judicial. Unos sesenta trabajadores han presentado una denuncia colectiva contra la empresa y el Ayuntamiento al verse "en la calle". La Junta de Govern de Cort ha acordado este miércoles personarse en la demanda y está previsto que el juicio se celebre este mismo mes. Mientras tanto, la basura se acumula en la playa y no está previsto que haya una nueva adjudicataria hasta abril.

Pese a haberse visto envuelto en este conflicto, el Ayuntamiento considera que atañe solo "a los trabajadores y a la empresa", expresó ayer el portavoz de Cort, Llorenç Bauzá. Asimismo, subrayó que la empresa que gane el concurso para gestionar la Platja de Palma, tiene la obligación de subrogarlos con las mismas condiciones que tenían hasta ahora.

Desperdicios en la arena. / DM

Pese a ello, en el Comité de Empresa de Mar de Mallorca hay mucha preocupación. Se consideran víctimas de un "despido improcedente" y auguran que pocas o ninguna empresa querrá hacerse cargo de la gestión de la playa porque el Ayuntamiento pide un "canon exorbitante" y porque de cara al próximo verano habrá una reducción de hamacas. De hecho, señalan, Mar de Mallorca no volverá a optar a una nueva adjudicación después de tres décadas.

Hay que recordar que el Ayuntamiento aprobó hace un mes y medio la convocatoria para licitar una nueva gestión de la Platja de Palma y de los otros cuatro arenales del municipio (Ciutat Jardí, Cala Major, Cala Estància y Can Pere Antoni) para los próximos cuatro años.

Está previsto que la nueva gestión de la Platja de Palma comience en abril (si el concurso no queda desierto, tal como temen los antiguos trabajadores de Mar de Mallorca), pero mientras tanto nadie se hace cargo de la limpieza y mantenimiento del arenal.

Basura en la arena

Algunos cubos de basura que se reparten por la playa están desbordados de desperdicios, que se extienden por la arena. La imagen no es alarmante porque en invierno apenas hay bañistas y solo hace un mes que terminó la anterior concesión, pero los trabajadores se preguntan qué pasará en las próximas semanas.

Y advierten, "sería ilegal" que este trabajo lo hicieran operarios de Emaya.

Platja de Palma pasará de las 6.000 hamacas actuales a solo 4.436. Además de la reducción de estos elementos, motivada por la pérdida de arena en los últimos veinte años, los pliegos de la nueva licitación incluyen novedades como un servicio 'premium' en una parte de esta playa y de Cala Major. Las hamacas serán más confortables y habrá una distancia mayor entre una y otra para mayor comodidad de los usuarios, que también pagarán más.

De hecho, el usuario también pagará más por las normales. Según se desprende del pliego de condiciones, los precios subirán de forma notable en muchos servicios. Las hamacas, que hasta ahora costaban 6 euros al día, pasarán a alquilarse por 10 euros la próxima temporada, un incremento de alrededor del 67%. Lo mismo ocurrirá con las sombrillas.