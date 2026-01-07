El PSOE propone soterrar la Vía de Cintura de Palma para superar la actual "fractura urbana"

El PSIB-PSOE propone soterrar la Vía de Cintura (Ma-20) a su paso por Palma con el objetivo de superar la "fractura urbana" que, a su juicio, provoca la infraestructura. Además conectaría barrios como Son Gotleu, Nou Llevant, la Soledat, Son Malferit o el Rafal Vell. La iniciativa se presentará este mes de enero en forma de moción tanto en el pleno del Consell de Mallorca como en el del Ayuntamiento de Palma e incluye la realización de un estudio previo de viabilidad.

La propuesta plantea transformar el espacio liberado en superficie en un gran corredor verde a modo de anillo, con nuevos espacios públicos, equipamientos comunitarios e itinerarios para peatones y ciclistas, además de mejorar la conexión entre barrios que, según los socialistas, "arrastran carencias estructurales y falta de recursos públicos".

Aspecto actual de la Vía de Cintura a la altura del Rafal. / PSIB-PSOE

Los socialistas han lanzado esta propuesta en el puente de la Vía de Cintura a la altura de la calle Indalecio Prieto en un acto que ha contado con la asistencia de la portavoz adjunta del grupo socialista en el Consell, Sofía Alonso; el conseller electo Joan Ferrer y los concejales socialistas en Palma Francesc Dalmau y Daniel Oliveira, acompañados por representantes vecinales de Son Gotleu, Nou Llevant, Rafal Vell, Rafal Nou y Son Malferit.

Alonso ha defendido que la Ma-20 actúa como "una cicatriz" que ha generado desigualdades y ha separado barrios enteros del núcleo urbano. "Superar esta fractura es fundamental para la cohesión social de Palma", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que "el soterramiento permitiría integrar zonas históricamente desconectadas y abrir nuevas oportunidades para sus residentes".

La moción contempla una primera fase centrada en la conexión urbana de los barrios más vulnerables del entorno de la vía y, posteriormente, extender el planteamiento al resto del trazado. Además, insta a buscar colaboración y cofinanciación entre administraciones —Ayuntamiento de Palma, Govern balear y Gobierno de España— y a explorar vías de financiación europea.

Socialistas del Consell y de Cort este lunes en la Vía de Cintura. / PSIB-PSOE

En este sentido, los socialistas consideran que se trata de un proyecto "de envergadura metropolitana" que requiere cooperación institucional y respaldo estatal, al tiempo que reclaman que las entidades vecinales afectadas participen "desde el primer momento" en el proceso.

El PSIB-PSOE también ha arremetido contra el PP por su gestión de la Vía de Cintura. Alonso ha acusado al presidente del Consell, Llorenç Galmés, de haber convertido el asunto en un foco de confrontación política y de priorizar medidas "al servicio de los vehículos", como más carriles y más velocidad.

Dalmau: "Se trata de calidad de vida"

Por su parte, el concejal socialista Francesc Dalmau ha pedido al PP "pensar en la ciudad" poniendo "a las personas en el centro". El regidor ha defendido que el soterramiento permitiría convertir una barrera física en un "pulmón urbano" y un espacio de cohesión social. "No se trata solo de movilidad, sino de calidad de vida", ha señalado.

Dalmau ha añadido que la intervención abriría la puerta a recuperar espacio para peatones, ciclistas y práctica deportiva, además de habilitar solares para nuevos equipamientos. En este punto, ha criticado que anteriores gobiernos del PP en Palma "hipotecaron" parcelas previstas para servicios y "facilitaron su uso para promociones privadas de vivienda".

La moción del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca se debatirá en el pleno de mañana jueves, mientras que la del Ayuntamiento de Palma se llevará al pleno de enero, previsto para finales de mes.