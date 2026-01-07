«Las playas no deben convertirse en un producto de lujo»: los ecologistas de Mallorca arremeten contra la subida de precios en la Playa de Palma

El aumento en algunos casos drástico de los precios de sombrillas, hamacas y otros servicios en las playas de Palma sigue generando debate. Ahora también se ha pronunciado el mayor colectivo ecologista de Mallorca, el Gob. En un comunicado publicado a finales de diciembre, los activistas medioambientales ponen en duda la legalidad de la subida de precios. Según señalan, el Ayuntamiento de Palma habría fijado de manera arbitraria las tarifas en el concurso para la gestión de las playas a partir de este año, sin tener en cuenta las disposiciones legales correspondientes.

Además, la subida de precios prevista demuestra sobre todo una cosa: los servicios de playa están orientados exclusivamente a turistas que pueden permitirse las elevadas tarifas. La población local sigue siendo desplazada. «La política no debe convertir las playas en un producto de lujo», exige el Gob. «Las playas son un espacio de uso público, y los servicios deben ser accesibles, transparentes y conformes a la ley, tanto para los residentes como para los visitantes», añade.

El caso de Cala Major

Los ecologistas recuerdan asimismo en el comunicado que los precios fijados por el Ayuntamiento no siempre son respetados por los concesionarios. Así, la asociación destapó en septiembre de 2025 que en la playa de Cala Major se ofrecían «paquetes premium». Dos hamacas con sombrilla costaban allí 70 euros, lo que suponía un incremento del 288 % respecto al precio establecido. Frente a este tipo de prácticas también es necesario proteger a los usuarios de las playas, reclama el Gob.

Concurso a finales de noviembre

El Ayuntamiento de Palma sacó a concurso a finales de noviembre de 2025 la gestión de las playas por primera vez tras casi 30 años. Además de la Playa de Palma, se adjudican concesiones para Cala Major, Ciutat Jardí, Cala Estància y Can Pere Antoni. La licencia tiene una vigencia de cuatro años (2026-2029), con la opción de ampliarla otros cuatro años. En el caso de la playa urbana de Can Pere Antoni, la licencia será de tres años (2026-2028).

Tal como se desprende del concurso, los precios aumentan de forma notable en muchos ámbitos. Las hamacas, que hasta ahora costaban 6 euros al día, se alquilarán la próxima temporada por 10 euros, lo que supone un incremento de alrededor del 67 %. Lo mismo ocurre con las sombrillas. Esto significa que un día de playa para dos turistas costará 30 euros, incluyendo sombrilla y dos hamacas. Si se añade una caja fuerte para objetos de valor, habrá que pagar otros 5 euros adicionales. Hasta ahora, este servicio —bastante útil dadas las numerosas sustracciones— costaba un euro.

Quienes busquen una experiencia de playa con un toque de lujo tendrán que rascarse el bolsillo. El precio de las hamacas premium aumenta de 30 a 45 euros al día. Las hamacas dobles costarán en el verano de 2026 unos 70 euros en lugar de los 45 actuales. También en los juguetes acuáticos el Ayuntamiento aplica subidas significativas.

El Ayuntamiento justificó entonces el aumento con el incremento del índice de precios al consumo, que desde la última actualización de las tarifas habría subido un 22,4 %. Además, los gestores de las playas —especialmente en la Playa de Palma— deben compensar la reducción de capacidades. Hasta ahora había allí 6.000 hamacas; en el futuro solo habrá 4.436, así como únicamente 2.218 sombrillas en lugar de las 2.503 actuales.