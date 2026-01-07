Luz verde al proyecto de reforma de la plaza de la Inmaculada de Establiments

La Junta de Govern ha aprobado inicialmente este miércoles el proyecto de reforma de la plaza de la Inmaculada, en el marco del Plan Renove del barrio de Establiments. Según ha explicado el portavoz adjunto municipal, Llorenç Bauzá, en rueda de prensa, el proyecto contempla una renovación integral de la plaza, así como de las aceras del Centro Cultural y de la parroquia. Además, incluye intervenciones en las calles Madre Alberta y Esporles, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y estética de este espacio.

Entre las principales actuaciones destacan la renovación del pavimento de la plaza, que se realizará con piedra uniforme, la construcción de un paso elevado en el acceso desde la calle Madre Alberta y la creación de una plataforma única que facilitará el tránsito de los peatones por toda la plaza.

También se renovarán los peldaños de la escalera del Centro Cultural, se repararán y colocarán nuevas barandillas donde sea necesario, y se instalarán alcorques para los nuevos árboles que se plantarán en la plaza.

En cuanto a las intervenciones en los alrededores, se llevará a cabo la renovación de la fiola de piedra del callejón de la calle Esporles y la reparación de los muros deteriorados situados entre la parroquia y el Centro Cultural.

Exposición pública

Además, se mejorarán los servicios de la zona con el soterramiento de la línea eléctrica en la calle Madre Alberta, la renovación de los desagües para evitar la acumulación de agua y la actualización de la red de pluviales.

Esta reforma, que cuenta con un presupuesto de 170.771 euros y está financiada con recursos propios, tiene un plazo de ejecución de ocho semanas y será iniciada una vez finalice el plazo de exposición pública.

Esta actuación se suma a otras ya realizadas en el marco del Plan Renove de Establiments, como la mejora y renovación de la plaza Rutló, de varias calles del barrio y la renovación del alumbrado público.