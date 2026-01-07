Confirmados tres nuevos grupos para la Revetla de Sant Sebastià 2026 en Palma

Tres nuevos grupos se unen al cartel de la Revetla de Sant Sebastià que se celebrará el próximo 19 de enero para celebrar el patrón de Palma: se trata de Búhos, Pèl de Gall y Negre. Actuarán en la plaza Joan Carles I (conocida como plaza de las Tortugas). En este emplazamiento también tocará la banda de pop rock Guaraná, cuya participación se confirmó este martes.

También están cerrados los grupos que actuarán en la plaza Espanya: José de Rico, Henry Méndez, Danny Romero y Alex Martini. Música electrónica con sabor latino para uno de los escenarios más importantes de la Revetla.

Los cuatro grupos que actuarán en la plaza de las Tortugas. / DM

En la plaza Major, por su parte, actuará Pitxorines, grupo formado por ocho jóvenes mallorquinas que interpreta música popular con su toque persona.

Concierto del 'sus'

Abrirá las fiestas de Sant Sebastià el grupo Crystal Fighters con una actuación gratuita el próximo 16 de enero en la plaza de España. Se trata del concierto del 'sus' con el que Palma inaugura el cartel musical para celebrar a su patrón.

Crystal Fighters podrá finalmente actuar en Mallorca, isla que iba a visitar en 2014, con motivo del festival indie Solar Fest , pero que no pudo hacerlo por la muerte de su batería, Andrea Marongiu. La banda británica era el principal reclamo del Solar Fest 2014 pero su actuación tuvo que ser cancelada.

El Ayuntamiento señala que en breve se conocerá el resto de grupos que se repartirán por las plazas del centro de Palma.